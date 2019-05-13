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вторник, 14 мая 2019 10:00

Кто в Раде пойдет на сотрудничество с Зеленским

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Кто в Раде пойдет на сотрудничество с Зеленским
Две фракции могут договорится с Владимиром Зеленским. Фото: Reuters

Внефракционные мажоратирники могут пойти на сотрудничество с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом Gazeta.ua сказал народный депутат от БПП Валерий Карпунцов.

"Группа "Відродження" давно связана с Коломойским. Внефракционные мажоритарщики тоже могут создать группу и присоединиться. Кто-то де-юре будет оставаться во фракции, чтобы не потерять мандат, а по-факту пойдут в новую команду. Эта неделя покажет", - сказал парламентарий.

"Мажоритарщики, как "флюгера", они все время зависимые от власти. Так построена система. Должен для своего округа делать школы, садики, дороги. Людям неинтересно, сколько он законов принял, какие они. Да, есть язык, томос, военные законы, которые принимаются во внимание. Но в целом на это не обращают внимание. Люди в округе смотрят, насколько депутат хорош для них", - отметил нардеп.

Сотрудничать с Зеленским могут "Самопоміч" и "Батьківщина", не исключает Карпунцов.

"Если на повестку дня поставят образования коалиции. Потому что сейчас ее нет. При Януковиче из закона о регламенте убрали регулирование создания, деятельности и прекращения коалиции. То есть основное образование в парламентско-президентской республике никак не регулируется.

Если будет ютиться новая коалиция, то некоторые фракции захотят в ней получить должности. Сейчас обсуждают вариант закрытых партийных списков и понижение проходного барьера до трех процентов", - сказал нардеп.

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Больше читайте в интервью Валерия Карпунцова Gazeta.ua.

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14
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