"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов

В ресурсные министерства депутат может не попасть никогда. Идем к демократии, но сами не берем ее за эталон, говорит в интервью Gazeta.ua народный депутат Валерий Карпунцов.

Встречаемся 8 мая в его приемной на улице Большая Житомирская в Киеве. На рабочем столе много книг по юриспруденции. На стене 2 портрета - большой Тараса Шевченко и поменьше Анатолия Селиванова, доктора юридических наук, постоянного представителя Верховной Рады в Конституционном суде. Считает его своим наставником.

Автор: Сергей Старостенко Валерий Карпунцов вдруг попал в Верховную Раду в 2016 году. Был в списке "Блока Петра Порошенко" 77-м.

Сейчас тема номер один в политикуме - будет роспуск Верховной Рады. Какой лучший сценарий для страны?

Роспуску не будет. Хотя досрочные выборы были бы выгодны для Порошенко. У него развернутые штабы, есть реальные агитаторы, люди. Можно было плавно перейти в парламентскую кампанию и получить приличный результат.

Зеленский вряд ли заинтересован. Пока не будет изменен избирательный закон, он не пойдет на выборы. Ему выгодна старая система закрытых списков - голосование за партию без мажоритарной составляющей. Далее десятой фамилии никто не читает. В Украине сохраняется запрос на лидерские партии. Партия "Слуга народа", в которой еще несколько месяцев назад и офиса не было, сейчас претендует более чем на 20 процентов.

Зеленский будет нагнетать "не дали распустить, а он хотел". А параллельно будет дожимать возврат к старому закону. Хотя мы зашли в второе чтение нового Избирательного кодекса.

Но общество требует противоположного?

Конечно. Ну сколько можно? Колода перетасовалась - те же коррупционеры, взяточники, аморальные персонажи прячутся в хвостах списков. Заходят и снова садятся на старые схемы. И дело не в молодых политиках. Обновление должно быть моральное и профессиональное.

Дело не в молодых политиках. Обновление должно быть моральное и профессиональное

Понятие подменены?

Идем к демократии, но сами не берем ее за эталон. В постоянных демократиях, как США, на которые все любят показывать, человек должен хорошо учиться, работать, показать себя в профессии. И уже когда можно по чему-то оценить, тогда приходит в политику и начинает работать для государства. Говорит: я состоялся как специалист, гражданин, а теперь хочу состояться как политик, потому что имею право, учитывая опыт. Это демократия. А не когда первая запись в трудовой книжке - Верховная Рада. Что он может дать?

Похоже, что парламент скептически настроен к новоизбранному президенту. Как будут работать две ветви власти до октября?

Трудно сказать, кто переобулся, а кто нет. Можем только догадываться про нардепов, чиновников, правоохранителей.

Мажоритарщики зависимые от власти. Так построена система. Должны для своего округа делать школы, садики, дороги. Людям неинтересно, сколько он законов принял, какие они. Да, есть мова, томос, военные законы, которые принимаются во внимание. Но в целом на это не обращают внимание. Люди в округе смотрят, насколько депутат хорош для них.

Кто из фракций пойдет на сотрудничество с Зеленским?

Группа "Возрождение" давно связана с Коломойским. Внефракционные мажоритарщики тоже могут создать группу и присоединиться. Кто-то де-юре оставаться во фракции, чтобы не потерять мандат, а по факту пойдут в новую команду. Эта неделя покажет.

Людям неинтересно, сколько мажоритарщик законов принял, какие они. В округе смотрят, насколько депутат хорош для них

"Самопомощь", "Батькивщина" могут присоединиться?

Если на повестку дня поставят образования коалиции. Потому что сейчас ее нет. При Януковиче из закона о регламенте убрали регулирования создания, деятельности и прекращения коалиции. То есть основное образование в парламентско-президентской республике никак не регулируется.

Если будет создаваться новая коалиция, то некоторые фракции захотят в ней получить должности. Сейчас обсуждают вариант закрытых партийных списков и понижение проходного барьера до трех процентов.

Одни говорят, снижение барьера - это хорошо, потому что могут зайти новые силы. Другие - что в этом опасность.

Проходной барьер вообще можно убрать. У нас великая держава, много партии. Если они попадут в парламент небольшим представительством, - это хорошо. Будет плюрализм мнений, защита от узурпации. Плохо, когда в неразвитой демократии одно- или двухпартийная система. Тогда будет диктатура.

Это в США с постоянной демократией сенат говорит президенту, который хочет что-то сделать: гуляй огородами, процедура, выполнишь ее, тогда будем рассматривать. У нас каждый глава начинает под себя ломать Конституцию. Поэтому система разбалансирована. Более того, у нас президентская власть не определена как составляющая трех. Но она де-факто есть.

Автор: Сергей Старостенко Валерий Карпунцов: "Мажоритарщики зависимые от власти. Так построена система. Должен для своего округа делать школы, садики, дороги" Какие ключевые решения должен успеть принять этот парламент?

Хорошая карта хранится у Петра Порошенко. Надо было быстро объявить внеочередные сессии, принять законы, которых нет 20 лет - про оппозиции, временно-следственную комиссию, импичмент, поправить регламент. Они должны быть, чтобы действовала Конституция как соглашение между государством, властью и людьми. Если законов нет, тогда власть действует, как хочет.

Порошенко надо было объявить внеочередные сессии. Принять законы, которых нет 20 лет - об оппозиции, временно-следственную комиссию, импичмент, поправить регламент

Что реально принять?

Закон об импичменте, временных следственных комиссиях, оппозиции. Те, кто сегодня у власти, понимают - завтра будут на другой стороне. А закон - это возможность влиять на принятие решений через регламентный комитет, свободы слова, борьбы с коррупцией.

Можно было бы убрать неприкосновенность. Но четко определить гарантии деятельности народного депутата. Потому что доходит до маразма. Когда пишешь генпрокурору, тебе отвечает прокурор района или вообще не дают информации. Или препятствуют, бьют народных депутатов. Эти вещи должны быть урегулированы в законе. Если ты бьешься с соседом - это общеуголовные преступления. Но бывает, что тебя останавливает патрульная полиция, когда едешь голосовать за важный закон, 3 часа полощут мозг, а затем отпускают. Это лайт-вариант. А могут что-то подбросить, скомпрометировать.

Нардеп представляет десятки тысяч человек. И желание на него повлиять в десятки раз больше, чем на простого человека. Потому что он давит кнопку закона, который влияет на общественные отношения, делит монополии или перенаправляет бюджетные потоки.

Избирательный кодекс примут?

Могут заспамить тысячами поправок. Надо менять регламент. Основное место народного депутата - комитет. Его записывают в трудовую книжку, как основное место работы. Но получается так, что вся твоя деятельность в комитете идет коту под хвост. Ты работаешь над законом, он заходит в зал и там его начинают "сбивать". Любой нардеп может поменять структуру законопроекта.

Надо сделать так: если есть правка, собери 150 подписей за ее переголосование, а потом найди в зале 226. Тогда не будет спама. Нельзя по каждой поправке поднимать руку. Это должны решать на комитете. Причем голосовать большинством от присутствующих. И в зале - тоже. Но надо менять Конституцию.

В пятницу зачитывают депутатские запросы. Зачем? Вывесим их на сайте

Но сессионный зал бывает пустым.

В пятницу зачитывают депутатские запросы. Зачем? Вывесим их на сайте в свободном доступе. Ясно, что никто не сидит в зале. А людям говорят: видите какие тунеядцы, на работу не ходят.

Надо привести в соответствие регламент. Нужен запрос к президенту, пожалуйста, проголосовали 226. А остальное - на сайте вывесили и все. Это время посвятили общению с правительством. Тогда все сидели бы в зале.

К чиновникам не добьешься, хотя у нас парламентско-президентская республика. Депутатов отфутболивают. А в ресурсные министерства вообще можете не попасть никогда. Автор: Сергей Старостенко Валерий Карпунцов: "Проходной барьер вообще можно убрать. У нас великая держава, много партий. Если они будут попадать в парламент небольшим представительством, это хорошо"

В каком составе пойдет на выборы "Блок Петра Порошенко"?

Трудно сказать, я беспартийный. Я член фракции, заходил по квоте "Удара". БПП, скорее всего, пойдет на выборы партией. Организационно готовы. Пытаются пропагандировать как партию нелидерского типа.

Чиновники депутатов отфутболивают. В ресурсные министерства вообще можете не попасть никогда

Какие настроения во фракции после проигрыша на президентских выборах?

Какое настроение? Ждали от президента публичной порки виноватых. Услышать фамилии, быстрые увольнения. Очевидная несправедливость помешала Порошенко выиграть. Когда человек не соответствует занимаемой должности, не воспринимается как спикер от власти, - хоть мед говори. Ну измени его. Или вопрос в отношении Сергея Семочко (бывшего заместителя главы Службы внешней разведки журналисты обвиняют в том, что его семья имеет бизнес в оккупированном Россией Крыма и российские паспорта. - Gazeta.ua), судебной, правоохранительной реформы. Есть конкретные фамилии. Тот же военный прокурор (Анатолий Матиос. - Gazeta.ua). Как он может 5 лет находиться в должности, служа у Януковича до последнего дня, до избиения студентов на Майдане? Только за дезертирство привлек 11 тысяч добровольцев, срочников. У нас что 11 тысячдезертиров? Шла работа на подрыв доверия к власти.

На рейтинг Порошенко повлияла отставка Яценюка? Если бы тот возглавлял правительство, то не все шишки летели бы у президента.

Еще одна беда Петра Алексеевича в том, что он не умеет делегировать полномочия. Гройсман ассоциируют с Порошенко, поэтому вся ответственность ложилась на президента.

Так же, как с генеральным прокурором. Не может быть генпрокурор без юридического образования и опыта работы. Луценко начитанный, грамотный. Но все это поверхностно. Глубоких знаний у него в уголовном процессе и праве нет. Посмотреть, как у генпрокурора меняется мнение о резонансные преступления. Это даже не смешно, когда Луценко выходит и говорит: Николай Паламарчук (народный депутат из фракции БПП. - Gazeta.ua) - организатор убийства Гандзюк. И этот Паламарчук сидит в зале. И что ему делать? Cуспильство же как воспринимает? Если сказал генпрокурор, значит, это правда. Сегодня выпустили всех тихонечко. И это резонансные преступления, которые контролирует общество, активисты, родственники. А что уж говорить об остальных.

Луценко начитанный, грамотный. Но глубоких знаний у него в уголовном процессе и праве нет

Луценко не уйдет с должности?

Он давно наладил отношения с Игорем Коломойским. Сначала хотел идти первым номером "Удара". Сегодня эта партия уже не рассматривает такой вариант. Там первым пойдет Владимир Кличко. Если вольют в медиа деньги, то возьмут 7-8 процентов. Виталий Кличко мог сломать традиции олигархического финансирования партий, заняться сбором средств. К сожалению, Кличко пошел по классической схеме. А мог быть независимым.

Почему провалилась судебная реформа?

Потому что тот, кто пришел в кресло вместо Андрея Портнова, захотел быть Андреем Портновым. Но чтобы стать им, нужно было, пожалуй, больше учиться, читать и иметь основательные знания.

Сама реформа была правильная. Но я привожу пример с "Операции Ы", когда Вицин выбрал нижней горшок и все рухнуло. В Генеральной прокуратуры и Верховного суда забрали слово "Украина". Но не изменили принципы формирования. Оставили возможность персонального влияния на судебную систему. Хоть как-то, хоть чем-то, хоть через некую структуру. Люди это видят и говорят: ничего не изменилось. И в этом они правы.

Судебную реформу нужно было проводить, в первую очередь, 2014-го. Не медицину, не изменения в полиции. Когда человек знает, что может обжаловать в суде любую противоправную деятельность, тогда бы все подтягивались, - прокуратура, медицина, полиция, социалка. Зная бы - завтра суд признает их действия незаконными. И будут санкции в виде списания средств, должностей лишатся, кто к уголовной ответственности будет привлечен. Но этого не сделали.

Оставили возможность персонального влияния на судебную систему

Реформу надо начинать заново или есть этапы, которые мы прошли?

Начинать заново соблазн в новой команды - прийти и начать все по-своему, чтобы иметь влияние и контроль. Надо от этого отказаться. Худо-бедно, но Верховный суд сформирован. Сейчас переходим к апелляционным инстанциям. Реформа будет завершена, когда поменяются судьи в районах и городах. Автор: Сергей Старостенко Валерий Карпунцов: "Можно было бы убрать неприкосновенность. Но четко определить гарантии деятельности народного депутата. Потому доходит до маразмов"

Планируете будущую политическую карьеру?

Я не принял решение, надо ли мне это сейчас, - идти в парламент. В большой фракции неинтересно. При низком профессиональном уровне писать законопроекты - работа в мусорную корзину. Я когда зашел 2016-го, подал изменения в Закон о прокуратуре - до сих пор висят. Или за профессора Владимира Козявкина (возглавляет реабилитационный центр по работе с детьми с заболеваниями ДЦП в Трускавце Львовской области. - Gazeta.ua) я боролся. Законопроект, который бы давал возможность на Арабатской стрелке завершить реабилитационный комплекс для детей с ДЦП, прошел все комитеты, все выводы. Ноль. Уж рейдерили тот центр при этой власти. Я отбивал атаку. Ну какое настроение после этого? Когда в таком вопросе не можешь пробиться, что говорить о каких-то узкоспециализированных вещах. Это демотивирует.

Каким будет следующий парламент?

Все зависит от того, что положат в основу ключевые партии при составлении списков. Опять будет акцент на персонификации: Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Смешко еще кто-то. Тогда безразлично, что будет внутри парламента. Определяющим должна быть команда - вот мой будущий министр внутренних дел, вот генеральный прокурор и тому подобное. Когда начнут это показывает, подойдем к качественному парламенту. Надежда еще есть.

Определяющим должны быть не лицо, а команда - вот мой будущий министр внутренних дел, вот генеральный прокурор

Какое самое большое достижение этого парламента?

Парадокс, но достижения здесь имеет Петр Порошенко. Если проанализировать решения по инициативах всех президентов, у Порошенко более 80 процентов принятия законодательных актов, которые подавал в Раду. Он выходил с общенациональными вопросами - квотирование украинского контента, закон о языке, томос, постоянные решения по армии, по совершенствованию, структурном или бюджетном наполнению, о внешней политике. То, что относилось к функционалу президента, принималось. Порошенко мог узурпировать власть, имея большинство в парламенте, силовиков. Конечно, здесь большая роль Арсена Авакова - он был противовесом Порошенко. Но он и не хотел подмять все под себя. Видим это по результату выборов.

Он многое инициировал. И много чего не говорил. Сейчас выясняется - по Охматдету львиная доля средств достройки корпуса - его. Противовоздушная оборона вокруг Киева - его средства. Автор: Сергей Старостенко Валерий Карпунцов: "Нужно введение по границе миротворцев. Тогда прекратится поставки ресурса сепаратистам. Людям там все это уже надоело"

Как удалось принять закон о языке? Чьи усилия были ключевыми?

Мы созрели к этому. И общество требовало. Это тот закон, который 20 лет назад надо было принимать.

Как еще способствовать самоидентификации украинский на законодательном уровне?

Яркий пример - это квоты на радио. Помню это голосование. Это был День вышиванки. Все пришли в вышитых сорочках. Раз Парубий ставит на голосование, два. А голосов нету. Я начал криком кричать - что же вы вышиванки надели, а не голосуете, как вам не стыдно. Проголосовали. И только сейчас мы можем оценить, насколько это было важно. Появилась наша музыка. А говорили: да нет, шароварщина будет.

Войну надо завершать, вводить по границе миротворцев. Не терять территорий и международной поддержки

Какие главные вызовы стоят перед Украиной в этом году?

Война. Ее надо завершать. Требуется введение по границе миротворцев. Тогда прекратится поставки ресурса сепаратистам. Людям там все это уже надоело. Большинство жалеет, что ходили на референдумы. Потому что живут в Мордоре. Сейчас перекупают украинские паспорта.

Также не терять территорий. Только государство слабеет, на нее нападают. Поэтому надо усиливать армию, обороноспособность, национально-патриотическое воспитание. У нас много оружия на складах. Всем военнообязанным через военный билет выдать его домой - пусть проходят обучение. Это на миллионы увеличило бы количество реальных защитников страны.

Не терять международную поддержку. Если уменьшим динамику, все посыплется.