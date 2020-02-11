Кто получил самую большую зарплату в правительстве

Зарплата некоторых чиновников переваливает 100 тыс. грн.

В правительстве опубликовали зарплаты министров за январь.

Больше всего получил министр иностранных дел Вадим Пристайко - 68, 2 тыс. грн (выплачено фактически без налогов и сборов).

Руководитель МВД Арсен Аваков заработал 47, 2 тыс. грн, министр финансов Оксана Маркарова - 45, 1 тыс. грн.

К слову, зарплата премьер-министра Алексея Гончарука за январь составила 33,7 тыс. грн.

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В январе выплаты начислялись по старым правилам, объяснили в Кабинете министров.

Но уже в феврале, согласно решению правительства, зарплаты министрам и другим высокопоставленным будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент. При этом, премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала.

Ранее президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.