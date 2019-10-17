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четверг, 17 октября 2019 22:15

Кризис националистического движения очевиден - политолог

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Автор: Ярослав ТЫМЧИШИН
  Юрий Михальчишин: "Националистическое движение должно искать более эффективной коммуникации с избирателями"
Юрий Михальчишин: "Националистическое движение должно искать более эффективной коммуникации с избирателями"

Проигрыш националистов на парламентских выборах в 2014 году должен был стать тревожным сигналом.

Так считает политолог, нацгвардеец Юрий Михальчишин. Был заместителем председателя Львовской областной организации ВО "Свобода". В сентябре 2014-го приостановил членство в партии.

"Организационный кризис националистического движения очевиден. Он начался не вчера. Проигрыш в 2014-м "Свободы" и "Правого сектора" должен был стать тревожным сигналом. Совокупно эти партии, с их тогдашними результатами, попадали в парламент", - говорит Михальчишин.

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Считает, что националисты должны искать более эффективную коммуникацию с избирателями.

"Например, лидерство среди антисистемной молодежи захватил проект Шария. Это реальность. Игнорировать ее неправильно и опасно.

Опираться на плечи гигантов Бандеры и Шухевича было важно на этапе становления. Этот этап давно пройден, в частности, когда националисты были в парламенте. Весной 2014 года должны были осознать: надо менять подходы, перестраиваться кадрово. Бесконечно эксплуатировать старый капитал и неправильно, и неэффективно".

Беседу с Юрием Михальчишиным читайте в журнале "Країна" от 17 октября.

14 октября в центре Киева состоялось шествие украинских националистов к 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии. армии. На него вышло около 12 тыс. участников, за оценками правохранителей.

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Дата
17
октября

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