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Кремль снова угрожает защитой русскоязычных

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Кремль снова угрожает защитой русскоязычных
Россия стягивает войска к границе с Украиной. Фото: twitter.com

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о возможном начале активных боевых действий и защиту русскоязычного населения. По его словам, Москва перебрасыванием войск к украинской границе якобы обеспечивает свою безопасность.

"Как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории - это наше личное дело, наше внутреннее дело. И это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Россия никогда ни для кого не представляла угрозу", - цитирует Пескова "Украинская правда".

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По словам прессекретаря Путина, Москва переброской войск к украинской границе якобы обеспечивает свою безопасность. При этом в Кремле не упоминают о своей роли в боевых действиях на Донбассе и называют войну "гражданской".

"Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны".

В то же время Песков добавил, что "никто не собирается двигаться к войне и вообще никто не приемлет возможность такой войны".

Россия стягивает военные силы к границе с Украиной. В частности, солдаты расположились на севере полигона Погоново примерно в 250 км от границы с Луганской и Харьковской областями. Нынешние перемещения российских военных у Украины являются самыми масштабными со времен боев за Дебальцево зимой 2015 года. Перечень вооружений, взимаемых в границы, большой. Оружие больше наступательное, чем оборонное. Есть и ракетные системы залпового огня "Ураган" и "Град" и другие. По количеству личного состава, которые перемещают, учитывая Крым, Воронежскую, Ростовскую, Белгородскую области, то это примерно 20-25 тыс. военных.

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