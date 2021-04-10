Вопрос о российских войсках нужно задавать Шойгу - Пентагон

Джон Кирби призвал Россию объяснить, что делают ее войска. Фото: Reuters

В США призывают Россию объяснить наращивание военных сил на восточной границе Украины и в оккупированном Крыму.

"Я не собираюсь говорить об оценках разведки или о том, что мы видим. Мы призываем россиян рассказать миру, что они делают, с какими силами, с какими возможностями и каковы их намерения", - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне, сообщает "Європейська правда".

Журналистам он сказал, что вопрос о российских войска нужно ставить министру обороны Сергею Шойгу в Москве.

"Такое наращивание только вызывает еще большую нестабильность и опасность в той части мира, где уже было слишком много распрей и слишком много насилия", - добавил Кирби.

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В Пентагоне не думают, что русские были полностью прозрачны в том, что они делают.

Россия стягивает в оккупированный Крыма эшелоны с военной техникой. Существенно увеличилось количество российских войск у восточных границ Украины. В то же время в РФ объясняют, что их армия передвигается на территории страны теми маршрутами, которыми считает нужным. Войска будут находиться в украинских границ до тех пор, пока решит руководство страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.