Кремль опровергает информацию о поездке Патрушева в Оман

Дмитрий Песков. Фото: iz.ru

В Кремле называют абсолютно неправдивой информацию о поездке секретаря Совбеза РФ Патрушева в январе в Оман.

О том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не был в январе в Омане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

Во время общения с журналистами в понедельник Пескова попросили уточнить, был ли в действительности Патрушев в Омане в январе этого года.

"Нет, не был. Это абсолютно ложная информация", - сказал Песков.

Ранее он назвал ложью информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский и Патрушев встречались в Омане.

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Майкл Щур в своем шоу рассказал, что именно не так в расследовании о поездке Зеленского в Оман. Журналисты программы "Схемы" не предоставили никаких доказательств встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителем Кремля Патрушевым. Зато общество получило кучу фактов, которые в совокупности выглядят манипуляцией, считает Щур.