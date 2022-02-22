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вторник, 22 февраля 2022 13:14

Кремль не поддерживает расторжение дипотношений с Киевом

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Кремль не поддерживает расторжение дипотношений с Киевом
РФ не поддерживает разрыв дипотношений с Украиной. Фото: ua.depositphotos.com

В Кремле отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном расторжении дипломатических отношений с Россией.

РФ не поддерживает расторжение, заявил замглавы министерства иностранных дел Андрей Руденко, информируют росСМИ.

"Расторжение дипломатических отношений – не наш выбор", – отметил Руденко.

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Расторжение дипотношений с Украиной крайне нежелательно, добавил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это сделает отношения двух стран и народов еще сложнее", – заявил Песков.

Украина может расторгнуть дипломатические отношения со страной-агрессором Российской Федерацией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом 22 февраля. Сразу после пресс-конференции буду прорабатывать этот вопрос. И не только этот. А действенные шаги по эскалации со стороны Российской Федерации.

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Дата
22
февраля

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