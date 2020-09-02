Кравчук сказал, кто может уволить Фокина с ТКГ

Кравчук сказал, что Зеленский может уволить Фокина с ТГК. Фото: Facebook.com/1leonidkravchuk

Председатель Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук рассказал, что только президент может уволить Витольда Фокина с должности первого заместителя главы делегации.

"Фокин назначен на эту должность указом президента. Я до этого назначения абсолютно никакого отношения не имею. Я не предлагал и этот вопрос не согласовывался непосредственно со мной. Нас двоих (Кравчука и Фокина, - Gazeta.ua) пригласили в Офис президента и нам двоим предложили такие должности ", - сообщил он в эфире "Эспрессо ТВ".

Кравчук надеется, что в ближайшее время решат, исключать ли Фокина из рядов ТКГ.

"Надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Здесь не может быть иного решения. Ведь то, что Фокин публично заявляет о Донбассе, - это абсолютно русский нарратив, который представляет опасность для всей страны".

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Первый президент Украины назвал заявление Фокина его личным мнением. Перед интервью он не советовался и не обсуждал это с делегацией.

"Имеет ли Фокин право говорить о своей собственной позиции? Да, имеет. Но, если его позиция не отвечает, допустим, принятому закону ВР, то он не может эту позицию обнародовать. Потому что, он уже не просто Фокин, а заместитель председателя делегации, член делегации Украины в ТКГ".

Недавно Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только оккупированным районам. Также он высказался о возможном компромиссе с Россией, где Украина соглашается на общую амнистию на Донбассе, а РФ снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию. В ВР заявили, что это не соответствует украинским национальным интересам.