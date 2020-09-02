Кравчук сказал, кто может уволить Фокина с ТКГ

 
Ексклюзивы
1/5
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 234
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 990
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 270
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 243
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
4 Просмотров: 495
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2205
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1422
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3546
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 8046
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
2
3
6
5
1
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
В школах детям раздавали подарки от партии Кернеса. Наблюдатели обратились в Министерство образования
В школах детям раздавали подарки от партии Кернеса. Наблюдатели обратились в Министерство образования
&quot;Зеленский, выйди к людям&quot; - активисты пикетировали съезд &quot;Слуги народа&quot;
"Зеленский, выйди к людям" - активисты пикетировали съезд "Слуги народа"
Школьница-рекордсменка вручила Зеленскому черный пояс по каратэ
Школьница-рекордсменка вручила Зеленскому черный пояс по каратэ
Из нужника вылезали крысы, и я читал им лекции. Чтобы не потерять себя - самое интересное в журнале &quot;Країна&quot;
Из нужника вылезали крысы, и я читал им лекции. Чтобы не потерять себя - самое интересное в журнале "Країна"
Видео
Все видео
Президент работает: утром Зеленский запостил видео с кандидатом от своей партии Филимоновым
Президент работает: утром Зеленский запостил видео с кандидатом от своей партии Филимоновым
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
"Надо захватить власть в этой ВРП" - детективы опубликовали разговоры председателя админсуда Вовка
"Надо захватить власть в этой ВРП" - детективы опубликовали разговоры председателя админсуда Вовка
Нардеп из "Слуги народа" заболел коронавирусом
Нардеп из "Слуги народа" заболел коронавирусом
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2313
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 612
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 918
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5859
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3402
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 сентября 2020
Просмотров: 297
Остання надія Італії
"9 липня 2006 року після обіду я поспав, пограв у PlayStation. Увечері виграв фінальний матч Кубка світу", – написав Андреа Пірло в ...
среда, 02 сентября 2020 16:40

Кравчук сказал, кто может уволить Фокина с ТКГ

1 Комментировать
Кравчук сказал, кто может уволить Фокина с ТКГ
Кравчук сказал, что Зеленский может уволить Фокина с ТГК. Фото: Facebook.com/1leonidkravchuk

Председатель Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук рассказал, что только президент может уволить Витольда Фокина с должности первого заместителя главы делегации.

"Фокин назначен на эту должность указом президента. Я до этого назначения абсолютно никакого отношения не имею. Я не предлагал и этот вопрос не согласовывался непосредственно со мной. Нас двоих (Кравчука и Фокина, - Gazeta.ua) пригласили в Офис президента и нам двоим предложили такие должности ", - сообщил он в эфире "Эспрессо ТВ".

Кравчук надеется, что в ближайшее время решат, исключать ли Фокина из рядов ТКГ.

"Надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Здесь не может быть иного решения. Ведь то, что Фокин публично заявляет о Донбассе, - это абсолютно русский нарратив, который представляет опасность для всей страны".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фокина хотят вызвать в Раду

Первый президент Украины назвал заявление Фокина его личным мнением. Перед интервью он не советовался и не обсуждал это с делегацией.

"Имеет ли Фокин право говорить о своей собственной позиции? Да, имеет. Но, если его позиция не отвечает, допустим, принятому закону ВР, то он не может эту позицию обнародовать. Потому что, он уже не просто Фокин, а заместитель председателя делегации, член делегации Украины в ТКГ".

Недавно Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только оккупированным районам. Также он высказался о возможном компромиссе с Россией, где Украина соглашается на общую амнистию на Донбассе, а РФ снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию. В ВР заявили, что это не соответствует украинским национальным интересам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кравчук сказал, кто может уволить Фокина с ТКГ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Кабмин принял постановление о создании Нацполиции

Киев заключил выгодную сделку

Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года

Пушкин бегал к Гоголю и просил что-то новое почитать

64-летняя женщина проплыла 177 км без защиты от акул

Украинец подписал Акт о капитуляции Японии

Обломки корабля искали 73 года

Ввели прототип вакцины против СПИДа

Самое читаемое
Соблазнительный дизайнер позировала ню
Соблазнительный дизайнер позировала ню
9
 1 Просмотров: 113269
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка 10 Просмотров: 81365
Победительница &quot;Холостяка&quot; обнажила аппетитные ягодицы
Победительница "Холостяка" обнажила аппетитные ягодицы
5
 Просмотров: 11547
Быстрое окончание карантина может привести к катастрофе - ВОЗ
Быстрое окончание карантина может привести к катастрофе - ВОЗ Просмотров: 10305
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7
 Просмотров: 5454
Политика
Бывший глава СБУ Игорь Смешко идет в Киевсовет со своей партией
Бывший глава СБУ Игорь Смешко идет в Киевсовет со своей партией Просмотров: 45
Зеленский дал орден митрополиту РПЦ. Что о нем известно
Зеленский дал орден митрополиту РПЦ. Что о нем известно 1 Просмотров: 216
В Минске обыскали ІТ-компанию - ее руководитель предлагал помощь силовикам, которые перейдут на сторону людей
В Минске обыскали ІТ-компанию - ее руководитель предлагал помощь силовикам, которые перейдут на сторону людей Просмотров: 81
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
 Просмотров: 234
"Вор кричит: держите вора!" - Кулеба прокомментировал заявление Лаврова об украинских экстремистах в Беларуси
"Вор кричит: держите вора!" - Кулеба прокомментировал заявление Лаврова об украинских экстремистах в Беларуси 2 Просмотров: 198
Больше всего комментируют
10
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
6
"Зеленский привел к власти клоунов, которые разрушают государственность" - дипломат
5
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
4
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
3
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
Голосов: 17609
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua