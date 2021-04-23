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Кравчук "сделал" одиозного Шевченко и раскритиковал беззубость "Слуги народа"

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Кравчук &quot;сделал&quot; одиозного Шевченко и раскритиковал беззубость &quot;Слуги народа&quot;
Фракция "Слуга народа" сама создает условия для таких, как Шевченко, говорит Кравчук. Фото: Reuters

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко, который ездил в Минск к самопровозглашенному президенту Беларуси, диктатору Александру Лукашенко, должен сложить мандат. Об этом сказал первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Сам нардеп был в студии программы.

"Выход один - народный депутат Шевченко, поскольку его позиция абсолютно расходится с позицией фракции, подает заявление о выходе из фракции. Это первое.

Второе. Во фракции ( "Слуга народа". - Gazeta.ua) уже есть некоторые такие - мол, человек ошибся, он где-то что-то такое... Это значит, что фракция сама создает условия, или предпосылки, когда политическая позиция человека расходится с позицией фракции. И поэтому завтра другой депутат так же поступит. И вы снова будете ну поехал, ну что тут особенного.

Чистота политической позиции должна быть абсолютной. Здесь не может быть разных точек зрения", - сказал Кравчук.

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Перед этим нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин сказал, что он "уважает" Шевченко и что тот поехал к Лукашенко, потому что это "была его персональная инициатива". "Но он сделал какой-то шаг, который мы сегодня официально не делаем", - заявил "слуга".

Кравчук сказал к Шевченко: "То, что я услышал сегодня - ему надо немедленно перейти во фракцию ОПЗЖ. Просто немедленно, завтра. Или уйти совсем с Верховной Рады. Но быть политиком в Украине, которая официально осудила Беларусь, это сделал президент Украины Владимир Александрович Зеленский. Занимать такую позицию после этого, ну я не знаю... Вы что, блинов объелись?".

Также первый президент Украины назвал Лукашенко "холуем" президента РФ Путина.

"Лукашенко, как политик является диктатором, является подчиненным России", - заявил Кравчук.

20 апреля Евгений Шевченко в Минске встречался с Александром Лукашенко.

В позапрошлом году "слуга народа" на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистах".

В феврале он ездил на сборы к самопровозглашенному президенту Беларуси.

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