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пятница, 16 апреля 2021 23:33

Кравчук: Путину можно дать под дых

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Кравчук: Путину можно дать под дых

Президенту страны-агрессора России Владимиру Путину можно "дать под дых". Об этом сказал первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Україна".

На вопрос Шустера "Какой может быть компромисс? Что дать Путину?" Леонид Кравчук ответил:

"Надо трезво смотреть на ситуацию. Если мы будем искать "что Путину надо дать", то он захочет всю Украину, по меньшей мере. Дать ему можно только силой. И дать под дых. Потому что он не пойдет на компромиссы".

"Привожу вам пример. Мы находимся на заседании трехсторонней контактной группы. Я слышу замечания Грызлова, представителя России и представителей ОРДЛО. На эти замечания я готовлю соответствующий документ и подаю его для рассмотрения. Просто документ, который имеет задачу отработать координационный механизм за нарушением тишины и ответственность, соответствующие дисциплинарные мероприятия.

Посмотрели документ - "не надо, мы уже такие документы принимали". Ну говорю "Вы только что говорили, что надо. Теперь уже не надо, как подали". Это значит - у них позиция ни с чем не соглашаться. У них позиция - ничего не слушать", - рассказал Кравчук.

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