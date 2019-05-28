Кравчук оценил вероятность влияния Коломойского на Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
3 Просмотров: 1107
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
3 Просмотров: 1989
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1917
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3195
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4050
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4410
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2304
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3744
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 4086
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3384
Фото
Все фото
7
9
3
13
5
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
Парковая вместо Банковой: куда может переехать Зеленский
Парковая вместо Банковой: куда может переехать Зеленский
В компании своего телеканала и Березенко: Порошенко анонсирует &quot;новое&quot; в украинской политике
В компании своего телеканала и Березенко: Порошенко анонсирует "новое" в украинской политике
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Видео
Все видео
Вакарчук сделал заявление об объединении с другими партиями
Вакарчук сделал заявление об объединении с другими партиями
Мэр Днипра Филатов прокомментировал участие в выборах
Мэр Днипра Филатов прокомментировал участие в выборах
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
Зеленский скупился на "Книжном Арсенале"
Зеленский скупился на "Книжном Арсенале"
Зеленский ответил относительно переговоров с Россией
Зеленский ответил относительно переговоров с Россией
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1917
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 639
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6606
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2988
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 639
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 954
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 18:46

Кравчук оценил вероятность влияния Коломойского на Зеленского

  Комментировать
Кравчук оценил вероятность влияния Коломойского на Зеленского
Кравчук убежден, что вопрос влияния раздувают СМИ

Первый президент Украины Леонид Кравчук убежден, что олигарх Игорь Коломойский не сможет повлиять на решения нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Такое убеждение он высказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Коломойский неоднократно говорил моим друзьям, что он не собирается прямо и непосредственно влиять на Зеленского. Потому что Зеленский - это человек, который не позволит на себя влиять. У него достаточно сильные характер и позиция. Это мнение Коломойского. Я верю в это, что Коломойский не сможет влиять на Зеленского. Активный интерес средств массовой информации к Коломойскому... в обществе создает иллюзию, что Зеленский даже в маленьком контакте возносит Коломойского к вершине царя. Не будет влиять Коломойский на Зеленского", - сказал Кравчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского отреагировали на совет Коломойского объявить дефолт

Президент Владимир Зеленский долгое время работал на телеканале Игоря Коломойского "1+1". Ездил в сопровождении машины компании с условной бизнес-группы "Приват" и пользовался услугами охранника Коломойского.

После инаугурации он назначил личного юриста Коломойского Андрея Богдана главой администрации.

Глава государства, как и Коломойский, утверждают, что не имеют никаких отношений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кравчук оценил вероятность влияния Коломойского на Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

Грузинский реформатор верил в перемены в Украине

Самое читаемое
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 184857
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 3 Просмотров: 115558
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 29037
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 27326
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 24624
Политика
"Мы испуганы" - Кравчук высказался за диалог с Россией
"Мы испуганы" - Кравчук высказался за диалог с Россией
В Зеленского анонсировали новый закон о коррупции
В Зеленского анонсировали новый закон о коррупции Просмотров: 432
У Зеленского отреагировали на совет Коломойского объявить дефолт
У Зеленского отреагировали на совет Коломойского объявить дефолт 1 Просмотров: 1611
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
 3 Просмотров: 1098
Украину посетил влиятельный сенатор США
Украину посетил влиятельный сенатор США Просмотров: 189
Больше всего комментируют
7
У вас 3 дня. Думай-те. Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
4
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
3
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
3
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
3
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
Голосов: 4390
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua