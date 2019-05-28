Кравчук оценил вероятность влияния Коломойского на Зеленского

Кравчук убежден, что вопрос влияния раздувают СМИ

Первый президент Украины Леонид Кравчук убежден, что олигарх Игорь Коломойский не сможет повлиять на решения нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Такое убеждение он высказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Коломойский неоднократно говорил моим друзьям, что он не собирается прямо и непосредственно влиять на Зеленского. Потому что Зеленский - это человек, который не позволит на себя влиять. У него достаточно сильные характер и позиция. Это мнение Коломойского. Я верю в это, что Коломойский не сможет влиять на Зеленского. Активный интерес средств массовой информации к Коломойскому... в обществе создает иллюзию, что Зеленский даже в маленьком контакте возносит Коломойского к вершине царя. Не будет влиять Коломойский на Зеленского", - сказал Кравчук.

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Президент Владимир Зеленский долгое время работал на телеканале Игоря Коломойского "1+1". Ездил в сопровождении машины компании с условной бизнес-группы "Приват" и пользовался услугами охранника Коломойского. После инаугурации он назначил личного юриста Коломойского Андрея Богдана главой администрации. Глава государства, как и Коломойский, утверждают, что не имеют никаких отношений.