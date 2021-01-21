Коррупция в Украине - повсеместна. Несколько человек имеют огромную власть - американский дипломат

 
Ексклюзивы
1/5
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 585
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1251
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 621
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 324
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2322
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 549
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2259
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 648
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 495
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 765
Фото
Все фото
10
4
7
5
7
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Зеленский отдохнул в &quot;Буковеле&quot; - в интернете появились фото
Зеленский отдохнул в "Буковеле" - в интернете появились фото
&quot;Без плесени&quot; - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
Видео
Все видео
Уволили заместителя министра, который пьяный устроил скандал патрульным
Уволили заместителя министра, который пьяный устроил скандал патрульным
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Человек "продавал" должности в ОП за $200 тыс.
Человек "продавал" должности в ОП за $200 тыс.
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
На выборах мэра Одесса избрала меньшую опасность
На выборах мэра Одесса избрала меньшую опасность
Интервью
1/5
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 324
Надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Просмотров: 162
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 621
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2259
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3861
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 225
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
четверг, 21 января 2021 12:28

Коррупция в Украине - повсеместна. Несколько человек имеют огромную власть - американский дипломат

  Комментировать
Коррупция в Украине - повсеместна. Несколько человек имеют огромную власть - американский дипломат
Существует система, при которой несколько человек контролируют огромную долю активов. Фото: pixabay.com

Коррупция в Украине - это симптом более широкой проблемы, сказал бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Она (коррупция. - Gazeta.ua) повсеместная, но это потому, что в Украине существует система, при которой несколько человек контролируют огромную долю активов в стране. И это дает им огромную власть - экономическую, что они превращают и в политическую власть, - а также влияние в судах, влияние в парламенте, в прокуратуре, в правительственных органах, министерствах и так далее", - цитирует Волкера "Радио Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коррупцию и агрессию России назвали наибольшими преградами для развития Украины

Чтобы исправить это, Украина должна была бы ввести антитрастовое законодательство, говорит американский дипломат.

"Серьезное и широкое, где-то такое, как ввели США сотню лет назад касательно "капитализма" в США. Мы разделили компанию Standard Oil, такие имена, как Рокфеллер, Карнеги, Меллон, стали целями разделения их бизнес-империй. Но в результате они смогли сохранить свои деньги и вложить их с конструктивной целью. Это создало конкуренцию в экономике, а эта конкуренция создает спрос на верховенство права.

Украине нужен строгий подход к разделению таких бизнес-империй, чтобы дать людям возможность продать свои активы, сохранить деньги и стать успешными бизнес-лидерами, действующих на пользу стране", - отметил Волкер.

Друзья президента Владимира Зеленского и олигархи гробят экономику, рассказал в интервью журналу "Країна" журналист Алексей Шалайский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коррупция в Украине - повсеместна. Несколько человек имеют огромную власть - американский дипломат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Атомную лодку оборудовали системой разлива Coca-Cola

Французы изобрели устройство, которым казнили людей 185 лет

Украинцы вышли на трассы, чтобы отметить соборность

Мужчина сжег себя возле могилы Тараса Шевченко

Стартовала автомобильная гонка

Умер архитектор переворота

5 человек погибли во время взрыва в доме

Самое читаемое
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 36264
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 23193
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти Просмотров: 11196
54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
5
 Просмотров: 8595
Гороскоп на 20 января: кто будет в центре внимания
Гороскоп на 20 января: кто будет в центре внимания
 Просмотров: 8109
Политика
Путин не хочет прекращать войну против Украины - Уолкер
Путин не хочет прекращать войну против Украины - Уолкер Просмотров: 108
Времена Януковича возвращаются. Зеленский разочаровал - Сенцов
Времена Януковича возвращаются. Зеленский разочаровал - Сенцов Просмотров: 279
Дело о преступной группировке Януковича и убийствах на Майдане: появились новые подробности
Дело о преступной группировке Януковича и убийствах на Майдане: появились новые подробности Просмотров: 477
Офис президента попиарился на ситуации с нетрезвым чиновником
Офис президента попиарился на ситуации с нетрезвым чиновником Просмотров: 333
Уволили заместителя министра, который пьяный устроил скандал патрульным
Уволили заместителя министра, который пьяный устроил скандал патрульным
 Просмотров: 783
Больше всего комментируют
8
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
4
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
2
Главе КСУ Тупицкому сообщили о подозрении
Голосов: 18879
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть