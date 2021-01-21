Коррупция в Украине - повсеместна. Несколько человек имеют огромную власть - американский дипломат

Существует система, при которой несколько человек контролируют огромную долю активов. Фото: pixabay.com

Коррупция в Украине - это симптом более широкой проблемы, сказал бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Она (коррупция. - Gazeta.ua) повсеместная, но это потому, что в Украине существует система, при которой несколько человек контролируют огромную долю активов в стране. И это дает им огромную власть - экономическую, что они превращают и в политическую власть, - а также влияние в судах, влияние в парламенте, в прокуратуре, в правительственных органах, министерствах и так далее", - цитирует Волкера "Радио Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коррупцию и агрессию России назвали наибольшими преградами для развития Украины

Чтобы исправить это, Украина должна была бы ввести антитрастовое законодательство, говорит американский дипломат.

"Серьезное и широкое, где-то такое, как ввели США сотню лет назад касательно "капитализма" в США. Мы разделили компанию Standard Oil, такие имена, как Рокфеллер, Карнеги, Меллон, стали целями разделения их бизнес-империй. Но в результате они смогли сохранить свои деньги и вложить их с конструктивной целью. Это создало конкуренцию в экономике, а эта конкуренция создает спрос на верховенство права.

Украине нужен строгий подход к разделению таких бизнес-империй, чтобы дать людям возможность продать свои активы, сохранить деньги и стать успешными бизнес-лидерами, действующих на пользу стране", - отметил Волкер.

Друзья президента Владимира Зеленского и олигархи гробят экономику, рассказал в интервью журналу "Країна" журналист Алексей Шалайский.