Коррупционный скандал: у "слуг народа" будет единый адвокат

"Слуга народа" наймет адвоката для походов к следователям.

"Слуга народа" наймет адвоката для представления интересов своих коллег в правоохранительных органах в рамках уголовного производства по факту возможного получения взятки в размере $ 30 тыс. народными депутатами.

Об этом заявил председатель фракции "СН" Давид Арахамия журналистам во вторник, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Мы берем одного адвоката, и этот адвокат, по приглашению любого правоохранительного органа, сопровождает любого депутата от "Слуги народа" и они идут, и полностью сотрудничают со следственными органами", - сказал "слуга народа".

Арахамия заявил, что почти на сто процентов уверен, что его коллеги из фракции не совершали никаких коррупционных преступлений. Однако добавил, что следствие должно быть независимым, а правоохранительные органы сами разберутся с тем, что произошло.

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24 октября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия проходил полиграф и честно ответил на все вопросы. Об этом заявлял научный сотрудник Национальной академии медицинских наук Украины, полиграфолог, врач-психофизиолог Виталий Опанасенко. Накануне Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство, в котором проверит, получали ли 11 нардепов "Слуги народа" по $30 тыс. за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании финансового комитета.