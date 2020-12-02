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среда, 02 декабря 2020 03:15

Коронавирусного фонда в следующем году не будет - Разумков

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Коронавирусного фонда в следующем году не будет - Разумков
Разумков рассказал о коронавирусном фонде в Украине. Фото: Главком

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в следующем году в Украине не планируется создание отдельного фонда для борьбы с Covid-19.

"По состоянию на сегодня, на следующий год отдельного протиковидного Фонда не предусматривалось. Сегодня продолжаются дискуссии в стенах парламента, некоторые фракции выступают об этом, народные депутаты говорят, что нужно создавать дополнительный отдельный ковидний фонд", - рассказал глава ВР в эфире телеканала "112 Украина".

По этому вопросу существует две позиции. С одной стороны, столько важно, будет ли это единственный фонд, откуда пойдет финансирование, или это будут отдельные фонды в Минобразования, МЗ, Минобороны, МВД, которые будут направлены на покрытие расходов, связанных с борьбой против коронавируса.

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Напомним, с Covid-фонда в этом году профинансируют помощь украинцам, потерявшим часть доходов, и бизнесу, который вынужден сокращать расходы на работников

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