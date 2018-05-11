Корчак наработала на 80 тыс. грн больше, чем глава НАПК

Наталья Корчак в апреле получила 117 тыс. грн на оздоровление. Фото: file.liga.net

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул за апрель получил 119,9 тыс. грн зарплаты, в то время как бывший глава ведомства Наталья Корчак - 201,3 тыс. грн.

Об этом сообщают "Українські новини", ссылаясь на ответ НАПК.

Отмечается, что оклад Мангула составил 44,7 тыс. грн, надбавка за выслугу лет - 21,4 тыс. грн, надбавка за интенсивность труда - 44,7 тыс. грн, 6,7 тыс. грн - надбавка за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне, а 2,4 тыс. грн - перерасчет зарплаты за март.

Бывший председатель, а сейчас член агентства Корчак получила 25,3 тыс. грн оклада, 12,7 тыс. грн надбавки за выслугу лет и 25,3 тыс. грн за интенсивность труда. Кроме того, Корчак получила 117,1 тыс. грн материальной помощи на оздоровление. 19,8 тыс. грн составила оплата за период отпуска, а 3,8 тыс. грн - надбавка за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне.

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28 марта председатель НАПК Наталья Корчак оставила должность из-за истечения срока полномочий. Ее сменил Александр Мангул, который в 2000-2013 годах работал в Министерстве экономического развития и торговли Украины. Корчак неоднократно выписывала себе и подчиненным большие премии. Иногда они достигали 450% от зарплаты. В мае 2017 года журналисты обнаружили на паркоместе Корчак в столичной новостройке новую машину бизнес-класса Skoda Octavia A7, которую она не указала в декларации. Тогда речь шла о том, что автомобиль купила свекровь Корчак Надежда Тимер-Булатова, которая не имела документов на управление транспортным средством.