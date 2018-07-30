Корчак будет следить за равенством в НАЗК

Экс-глава НАЗК Наталья Корчак будет наблюдать за гендерным равенством в ведомстве. Фото: РБК-Украина

Экс-председатель Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак станет уполномоченным лицом (координатором) по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола в НАЗК. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Уполномоченные лица должны обеспечивать равные права и возможности женщин и мужчин, предотвращать и противодействовать насилию по признаку пола.

Они организуют работу соответствующих органов исполнительной власти в направлении учета принципа равных прав и возможностей женщин и мужчин в соответствующей сфере деятельности, проведение анализа состояния обеспечения гендерного равенства.

Также они должны координировать мероприятия в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку пола, мониторить их реализацию, пропагандировать ликвидацию всех форм дискриминации по признаку пола и информировать об этом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Корчак наработала на 80 тыс. грн больше, чем глава НАПК

Ранее сообщили, что председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул за апрель получил 119,9 тыс. грн зарплаты, в то время как бывшая руководительница ведомства Наталья Корчак - 201,3 тыс. грн. Она получила 25,3 тыс. грн оклада, 12,7 тыс. грн надбавки за выслугу лет и 25,3 тыс. грн за интенсивность труда. Кроме того, Корчак получила 117,1 тыс. грн материальной помощи на оздоровление.