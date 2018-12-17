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понедельник, 17 декабря 2018 03:20

Контрразведка проверит семьи украинских госслужащих

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Контрразведка проверит семьи украинских госслужащих
Порошенко призвал проверить госслужащих. Фото: ТСН

Петр Порошенко поручил контрразведке проверить государственных служащих по связям с РФ.

"У нас есть большое количество государственных служащих в том числе и в правоохранительных органах, которые имеют родственников в Крыму. Я обратился к председателю СБУ Грицаку для того, чтобы контрразведка сделала проверку этих сведений государственных служащих, поставив в приоритет правоохранительных и следственных органах. Как только проверка будет завершена, я буду иметь основания обратиться к любому относительно привлечения к ответственности или увольнение - за мной не заберется", - сообщил Порошенко, передает РБК-Украина.

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Напомним, что на пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко рассказал, что военное положение, которое действует в 10 областях Украины, будет продолжено только в случае широкомасштабного вторжение войск Российской Федерации.

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