Конституционный суд вновь берется за е-декларирование. По представлению бывших "регионалов"

Среди подписантов представления - Шуфрич и Добкин. Фото: liga.net

В четверг, 24 декабря, Конституционный суд планирует провести закрытое заседание в производстве относительно конституционности положений закона "О предотвращении коррупции". Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Представление в КС делали еще 2015 году нардепы из "Оппозиционного блока" - в частности Юрий Бойко, Александр Вилкул, братья Добкины, Тарас Козак, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Вадим Новинский, Нестор Шуфрич.

3 года назад в марте суд решил открыть производство по этому представлению и до сих пор продолжает его рассмотрение.

Суд просят признать неконституционными:

- определение членов семьи публичных служащих, которое включает сожителей;

- доступ НАПК к реестру и баз данных;

- требования о декларировании незавершенного строительства, ценного движимого имущества, расходов и сделок, денежных активов и финансовых обязательств, работы по совместительству, "бенефициарной собственности" на активы;

- публичность реестра деклараций;

- положения о мониторинге образа жизни субъектов декларирования;

- уголовную ответственность за умышленное недостоверное декларирование или умышленное непредставление деклараций.

"Судьи могут снова нанести удар по нормам антикоррупционного законодательства. В то время, как образована спикером Разумковым рабочая группа в Раде, так до сих пор и не нашла никакого системного решения по реформированию Конституционного суда", - говорят в ЦПК.

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Электронное декларирование было условием предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом. 27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Из-за этого президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности. Внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда. 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы. Ранее также предполагалось тюремное заключение.