Конституционный суд разрешил уменьшить Раду до 300 нардепов - СМИ

Конституционный состав народных депутатов - 450. Фото: УНІАН

Конституционный суд признал конституционным законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы.

Об этом пишет "Українская правда" со ссылкой на собственные источники.

КС признал законопроект №1017 о внесении изменений в Основной Закон таким, который отвечает Конституции, но с оговорками.

Согласно нормам законопроекта изменения необходимо внести также в ряд других статей, где говорится о численности депутатов.

Согласно законопроекту президента Владимира Зеленского состав народных депутатов предлагается уменьшить до 300.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: До 85 тыс. грн: комитет поддержал штрафы для кнопкодавов

Ранее СМИ сообщали, что Конституционный суд признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского о закреплении в Основном законе права президента назначать председателей Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.