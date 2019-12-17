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вторник, 17 декабря 2019 10:09

Конституционный суд завернул законопроект Зеленского - СМИ

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Конституционный суд завернул законопроект Зеленского - СМИ
В суд обратились еще в сентябре.

Конституционный суд признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского о закреплении в Основном законе права президента назначать председателей Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.

Об этом пишет "РБК-Україна" со ссылок на источник в суде.

Согласно заключению, законопроект о назначении президентом глав ГБР и НАБУ не соответствует ст. 157 и 158 Конституции.

Текст решения суда будет обнародован 17 декабря.

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3 сентября Верховная Рада направила на рассмотрение Конституционного суда законопроект Владимира Зеленского, которым предлагается закрепить за президентом полномочия по назначению руководителей НАБУ и ГБР. За направление документа проголосовали 282 нардепа. Соответствующий проект закона Зеленский внес в парламент 29 августа.

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