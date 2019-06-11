Конституционный суд рассматривает законность роспуска Рады (онлайн)

Конституционный суд рассматривает конституционность указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Большая палата суда приступила к публичным слушаниям дела по представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов.

На заседании присутствовал Зеленский, депутаты из числа подписавших представление, представитель Верховной Рады Андрей Парубий.

До начала рассмотрения дела судьи не информировали о конфликте интересов, заявлений об отводах и самоотводах нет, пишет "Інтерфакс-Україна"

Заседание ведет председатель КС, судья Наталья Шаптала. Оно проходит открытом режиме.

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23 мая вступил в силу указ президента Владимира Зеленского, который досрочно прекратил полномочия парламента восьмого созыва и назначил выборы на 21 июля. Аргументируя свое решение, Зеленский заявлял, что коалиции в Верховной Раде не было с 2016 года.

Председатель парламента Андрей Парубий заявил, что до выхода фракции "Народный фронт" в мае в составе коалиции было 227 народных депутатов.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народний фронт" направили в Конституционный суд представление о неконституционности роспуска парламента.