Конституционный суд признал декоммунизацию законной

Конституционный суд признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Об этом сообщают сразу несколько украинских СМИ, ссылаясь на свои источники.

Вопрос определения конституционности закона о декоммунизации суд рассматривал сегодня в закрытом режиме.

Полный текст решения обещают обнародовать уже завтра.

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9 апреля 2015-го Верховная Рада приняла законы "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" и "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке".

Документы запрещают советскую символику, осуждают коммунистический режим, открывают архивы советских спецслужб и признают борцами за независимость Украины УПА и другие организации.