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пятница, 19 ноября 2021 01:49

Конституционный суд отказался пересматривать закон об амнистии майдановцев

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Конституционный суд отказался пересматривать закон об амнистии майдановцев
КСУ не захотел пересматривать закон об амнистии майдановцев. Фото: РБК

Большая палата Конституционного Суда отказалась открывать производство, чтобы проверить закон об амнистии участников Революции достоинства на соответствие нормам Конституции.

Конституционное представление подписали 50 народных депутатов, среди которых весь состав фракции "ОПЗЖ", сообщает пресс-служба КСУ.

Решение окончательно и обжалованию не подлежит.

По оценкам авторов представления этот закон противоречит 16 статьям Конституции Украины.

"На заседании Большой палаты также постановлено постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины Закона Украины "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признания утратившими силу некоторых законов Украины", - сказано в сообщении.

Авторы представления указывали, что во время массовых акций протеста в ноябре 2013 - феврале 2014 годов погибли около 100 протестующих и около тысячи получили ранения; были убиты 23 сотрудника правоохранительных органов, 932 были ранены, в том числе 257 – тяжело, а 158 – из огнестрельного оружия.

"Некоторые участники массовых акций протеста открыто признаются в применении огнестрельного оружия к представителям правоохранительных органов, их убийстве и в совершении тяжких преступлений другого характера. ответственности", - говорится в документе.

По мнению депутатов, таким образом в обществе было сформировано впечатление о разрешении безнаказанно совершать преступления против жизни и здоровья человека, а также потерпевшие от преступлений были лишены гарантированных им конституционных прав и свобод.

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Закон был принят 21 февраля 2014 года, в разгар Революции достоинства, чтобы не допустить преследования протестующих со стороны правоохранителей.

В феврале 2020 года мониторинговая миссия по правам человека ООН рекомендовала Украине отменить закон об амнистии майдановцев, не позволяющий проведение расследования убийств правоохранителей во время Революции достоинства.

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