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Конкурс в НАБУ попытаются заблокировать - Шабунин

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Конкурс в НАБУ попытаются заблокировать - Шабунин
Шабунин считает, что блокировать конкурс в НАБУ будет сложнее. Фото: "24 канал"

Конкурс в Национальном антикоррупционном бюро попытается заблокировать.

Об этом сказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в программе Елены Трибушной "Первые лица" на "24 канале".

Он считает, что блокировать конкурс в НАБУ будет сложнее, чем в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Международные эксперты будут иметь определяющий голос. А в комиссии САП у независимых экспертов есть блокирующий голос.

"Они попытаются обрезать полномочия спецпрокурора через парламент, изменить закон. Есть много способов", – говорит Шабунин.

Фальсификацию результатов конкурса могут осуществить способом, не несущим угроз. Например, не собирать комиссию или затем через парламент отрегулировать Уголовный процессуальный кодекс.

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"Одно решение – и ты даешь право генпрокурору забрать дело с НАБУ. И все, ты контролируешь, защищаешь своих антикоррупционеров", – заметил глава Центра противодействия коррупции.

В декабре прошлого года комиссия по избранию руководителя САП не проголосовала за проект решения, которым предлагали утвердить на эту должность кандидатуру детектива НАБУ Александра Клименко.

Коррумпированные силы блокируют работу комиссии, заявило посольство США в Украине.

В августе 2020 года Назар Холодницкий уволился с должности руководителя ведомства.

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10
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