 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Просмотров: 324
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 171
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
Просмотров: 1377
ВИЧ не передается через поцелуй - врач развенчала мифы
ВИЧ не передается через поцелуй - врач развенчала мифы
Просмотров: 135
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
Просмотров: 1260
До +31°C и дожди: синоптики дали летний прогноз на неделю
До +31°C и дожди: синоптики дали летний прогноз на неделю
Просмотров: 891
Три часа на заводе "Антонова". Зеленский не обещает второй срок
Три часа на заводе "Антонова". Зеленский не обещает второй срок
Просмотров: 531
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Просмотров: 765
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Просмотров: 1170
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Просмотров: 288
Фото
Все фото
5
13
21
9
3
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
У завода &quot;Антонов&quot; кипит работа: готовятся к пресс-конференции Зеленского
У завода "Антонов" кипит работа: готовятся к пресс-конференции Зеленского
Видео
Все видео
Помощник Зеленского Шефир - журналистам: "Имейте совесть. Уберите камеру"
Помощник Зеленского Шефир - журналистам: "Имейте совесть. Уберите камеру"
Два года на посту президента: Зеленский проводит пресс-конференцию (онлайн)
Два года на посту президента: Зеленский проводит пресс-конференцию (онлайн)
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
В центре Киева кортеж Шмыгаля ехал под выключеные светофоры
В центре Киева кортеж Шмыгаля ехал под выключеные светофоры
Аксенова, которого проверяли на сепаратизм, не пустили к трибуне принимать присягу нардепа
Аксенова, которого проверяли на сепаратизм, не пустили к трибуне принимать присягу нардепа
Интервью
1/5
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 153
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 171
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 414
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 4878
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2021
Просмотров: 441
Наші українці
Років десять тому наткнувся на статтю про канадських хокеїстів українського походження. Знайомий мені з дитинства із розповідей радянських ...
пятница, 21 мая 2021 15:51

Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
5

  Комментировать

Фото: bykvu.com

Народный депутат от "Слуги народа" 31-летняя Ольга Савченко пришла на заседание Верховной Рады с элитной сумкой по рыночной стоимости $4700 или 128 926 грн. Фото опубликовал сайт "Букви".

"Слуга" носила сумку Dior Caro Large.

Согласно данным декларации нардепа за 2019 год, Ольга Савченко получила 9600 грн социальной помощи.

В Украине минимальная зарплата - 6 тыс. грн. Получается, что "слуга народа" носит сумку за 21 минимальную зарплату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кризис миновал: 97 "слуг народа" и их семьи купили авто, квартиры и землю

Ольга Савченко на внеочередных парламентских выборах в 2019-м шла 66-й в списке партии "СН". На момент избрания была физическим лицом - предпринимателем.

На президентских выборах одним из лозунгов кампании Владимира Зеленского было: "Конец эпохи бедности".

Народные депутаты в среднем официально зарабатывают почти 40 тыс. грн в месяц.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который шел первым в списке "Слуги народа" на выборах в парламент, заявлял, что не знает о зарплатах в "конвертах" нардепам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
мая

Власть захотела в корне изменить жизнь сел

Начали издавать "Украинский альманах"

Самый дорогой в мире чай стоит $700 тыс. за килограмм

Самое читаемое
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму 1 Просмотров: 20448
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
 Просмотров: 11817
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
25
 Просмотров: 10089
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
 Просмотров: 10035
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
21
 Просмотров: 8199
Политика
ВР приняла в первом чтении инициированный "За майбутнє" запрет правительства уклоняться от льгот семьям с детьми
ВР приняла в первом чтении инициированный "За майбутнє" запрет правительства уклоняться от льгот семьям с детьми Просмотров: 36
Приближенный к Медведчуку и Лукашенко олигарх заработал на "Большом строительстве" 320 млн - СМИ
Приближенный к Медведчуку и Лукашенко олигарх заработал на "Большом строительстве" 320 млн - СМИ Просмотров: 288
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
 Просмотров: 324
Политолог о переписке Зеленского и Дугарь: "Президент должен быть над ситуацией"
Политолог о переписке Зеленского и Дугарь: "Президент должен быть над ситуацией"
 Просмотров: 279
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
13
 Просмотров: 1233
Больше всего комментируют
8
Зеленский оскандалился русской косовороткой на День вышиванки. Что говорят специалисты
4
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
4
"В вашу команду не собирался и не собираюсь" - Яценюк ответил Зеленскому
3
Зеленский в российском национальном костюме поздравил украинцев с Днем вышиванки
3
Стерненка могут вернуть в СИЗО - активисты готовят новый поход на Банковую
Голосов: 7091
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть