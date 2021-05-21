Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"

Фото: bykvu.com

Народный депутат от "Слуги народа" 31-летняя Ольга Савченко пришла на заседание Верховной Рады с элитной сумкой по рыночной стоимости $4700 или 128 926 грн. Фото опубликовал сайт "Букви".

"Слуга" носила сумку Dior Caro Large.

Согласно данным декларации нардепа за 2019 год, Ольга Савченко получила 9600 грн социальной помощи.

В Украине минимальная зарплата - 6 тыс. грн. Получается, что "слуга народа" носит сумку за 21 минимальную зарплату.

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Ольга Савченко на внеочередных парламентских выборах в 2019-м шла 66-й в списке партии "СН". На момент избрания была физическим лицом - предпринимателем.

На президентских выборах одним из лозунгов кампании Владимира Зеленского было: "Конец эпохи бедности".

Народные депутаты в среднем официально зарабатывают почти 40 тыс. грн в месяц. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который шел первым в списке "Слуги народа" на выборах в парламент, заявлял, что не знает о зарплатах в "конвертах" нардепам.