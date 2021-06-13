Конец эпохи бедности: Рада закупит 21 авто бизнес-класса

Автомобили должны быть 2021 года выпуска.

Аппарат Верховной Рады планирует закупить автомобили Toyota Camry. Об этом стало известно из электронной системы Prozorro, где разместили тендер, сообщает "ТСН"

Предложения будут принимать до 9 июля, а аукцион проведут 16 августа.

Аппарат должен закупить 21 Toyota Camry.

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Согласно технического задания к тендеру, автомобили должны быть 2021 года выпуска, черного цвета, с объемом двигателя 2,48 куб. см и типом - бензиновый L4/16-клапанный; колесные диски - 17 дюймов, коробка передач - 8-ступенчатая, автоматическая.

Кроме этого, автомобиль должен быть укомплектован акустическим лобовым стеклом из тонированного полосой темно-синего цвета, обогревом заднего стекла с автотаймером, стеклоочистителями с датчиком дождя, подогревом сидений, климат и круиз-контролем.

В Украине новая Camry в базовой версии Comfort стоит 791 672 грн. Также модель доступна в еще трех версиях: Elegance (859 208 грн), Prestige (919 508 грн) и Premium (1 055 920 грн).

Автобаза Верховной Рады сообщала: автопарк насчитывает 186 единиц техники. Из которых 144 легковые авто: 68 - Toyota Camry, 37 - Škoda Octavia, 28 - Opel Omega, 3 - Mercedes-Benz, 3 - Toyota Land Cruiser, 2 - Opel Combо, 1 - Volkswagen Phaeton, 1 - ГАЗ-3110, 1 - ЗАЗ-110551-71.

97 народных депутатов фракции "СН" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.