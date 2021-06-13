Конец эпохи бедности: Рада закупит 21 авто бизнес-класса

Аппарат Верховной Рады планирует закупить автомобили Toyota Camry. Об этом стало известно из электронной системы Prozorro, где разместили тендер, сообщает "ТСН"
Предложения будут принимать до 9 июля, а аукцион проведут 16 августа.
Аппарат должен закупить 21 Toyota Camry.
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Согласно технического задания к тендеру, автомобили должны быть 2021 года выпуска, черного цвета, с объемом двигателя 2,48 куб. см и типом - бензиновый L4/16-клапанный; колесные диски - 17 дюймов, коробка передач - 8-ступенчатая, автоматическая.
Кроме этого, автомобиль должен быть укомплектован акустическим лобовым стеклом из тонированного полосой темно-синего цвета, обогревом заднего стекла с автотаймером, стеклоочистителями с датчиком дождя, подогревом сидений, климат и круиз-контролем.
В Украине новая Camry в базовой версии Comfort стоит 791 672 грн. Также модель доступна в еще трех версиях: Elegance (859 208 грн), Prestige (919 508 грн) и Premium (1 055 920 грн).
Автобаза Верховной Рады сообщала: автопарк насчитывает 186 единиц техники. Из которых 144 легковые авто: 68 - Toyota Camry, 37 - Škoda Octavia, 28 - Opel Omega, 3 - Mercedes-Benz, 3 - Toyota Land Cruiser, 2 - Opel Combо, 1 - Volkswagen Phaeton, 1 - ГАЗ-3110, 1 - ЗАЗ-110551-71.
97 народных депутатов фракции "СН" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.
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