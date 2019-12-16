Комитет Геруса стремится похоронить отрасль возобновляемой энергетики — депутат

Нардеп Людмила Буймистер: "Законопроект о добровольном сокращении "зеленого" тарифа не прошел комитет Андрея Геруса по ТЭК и ЖКХ"

Энергетический комитет ВР, который возглавляет Андрей Герус, провалил компромиссный законопроект о добровольном снижении "зеленого" тарифа № 2543, который поддерживают иностранные инвесторы и представители дипломатического корпуса.

Об этом написала народный депутат Украины, один из соавторов законопроекта Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.

"Сегодня (13 декабря. — Авт.) мой законопроект о добровольном сокращении "зеленого" тарифа, согласованный с инвесторами, международными бизнес-ассоциациями, посольствами стран-инвесторов, экспертами не прошел комитет Андрея Геруса по ТЭК и ЖКХ. Не хватило одного голоса. К сожалению, мой коллега Герус не хочет слышать ни одного голоса, кроме собственного", — написала Буймистер.

По ее мнению, решение комитета является негативным сигналом для инвесторов и свидетельствует о стремлении отдельных лиц похоронить отрасль возобновляемой энергетики в Украине.

"Какой сигнал сегодня услышали в Осло, Берлине или Вене, те кто инвестировал или присматривался к Украине? Мне кажется, что кто-то хочет похоронить отрасль возобновляемой энергетики и импортировать электроэнергию и уголь из известных стран. Так будет легче, но недолго", — отметила Буймистер.

Буймистер отметила, что законопроект № 2543 является компромиссным вариантом, на который согласились инвесторы, развивающие альтернативную энергетику в Украине, и пообещала добиваться его принятия до конца текущего года.

"Мы убедили инвесторов, чтобы они отказались от гарантированного им государством тарифа. Убедили, что компромисс и продвижение обязательно будут поддержаны. В любом случае я буду стремиться принять проект закона о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа в этом году. Потому что за этим стоит вопрос, в какой стране будут жить наши дети, чем они будут дышать и найдется ли хоть один сумасшедший, кто привезет в Украину деньги, если компромисс будет проигнорирован", — написала Буймистер.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№ 2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. Ранее Европейско-украинское энергетическое агентство отмечало, что реструктуризация "зеленого" тарифа по законопроекту № 2543 позволит госпредприятию "Гарантированный покупатель" экономить до 2,5 миллиарда грн в год. Послы Дании, Норвегии и Швеции обратились с письмом в адрес министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля и председателя комитета ВР по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрея Геруса, в котором призывают достичь на законодательном уровне компромисса в вопросе "зеленых" тарифов для сохранения инвестпривлекательности Украины.