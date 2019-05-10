Команда Зеленского подготовила указ о досрочном роспуске Верховной Рады

В Зеленского подготовили проект указа о роспуске Рады. Фото: УНИАН

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского подготовила проект указа о досрочном роспуске Верховной Рады.

В то же время у представителей Зеленского разные взгляды относительно досрочного роспуска Рады. Об этом сообщает DT.UA со ссылкой на собственные источники.

"Часть команды Зеленского выступает за немедленный роспуск Рады после инаугурации, другая - против, чтобы успеть полноценно подготовить к выборам партию "Слуга народа", - говорится в сообщении.

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В командные новоизбранного президента еще не приняли решение по выборам, однако на всякий случай подготовили проект указа. Издание предполагает, что команда Зеленского рассматривает варианты роспуска Верховной Рады и шантажа нардепов для их принуждения к сотрудничеству.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский записал видеообращение с требованием назначить его инаугурацию на 19 мая. Также Зеленский назвал Петра Порошенко "бывшим президентом" и обвинил в том, что он именно сейчас предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии и "пытается пропихнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения".