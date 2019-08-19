Команда Зеленского ищет шесть новых руководителей РГА

У Зеленского ищут руководителей РГА. Фото: ТСН

В онлайн-проекте команды президента Украины Владимира Зеленского LIFT открыли конкурс на должности председателей районных государственных администраций (РГА) во Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях.

"Ищем умных и целеустремленных руководителей на должности председателей районных государственных администраций в Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях", – говорится в сообщении команды Зеленского в Facebook.

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В конце мая во время своего выступления на iForum президент Украины Владимир Зеленский анонсировал инновационную платформу, которая позволит каждому жителю страны предлагать свои идеи по внедрению ИТ-технологий в государственное управление, фактически создания "государства в смартфоне". Команда президента официально представила этот проект, получивший название LIFT.