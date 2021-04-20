"Коля должен был бы изучить маршрут из трех букв" - сети о "слуге народа" Тищенко

Николая Тищенко баллотировался в Верховную Раду от партии Зеленского по округу в Киеве. Фото: Facebook.com/NikolayTishenko

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко нарушил карантин, устроив вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование происходило 18 сентября в отеле Fairmont Gold Lounge.

Среди гостей был председатель Черкасской ОГА Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой. Она является гендиректором отеля Fairmont. В 22:00 напротив отеля с Труханова острова раздавался праздничный салют, созерцать который гости отправились на террасу отеля, сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях"

Вечеринку "слуги народа" во время карантинных ограничений в столице комментируют пользователи Facebook.

Татьяна Николаенко, журналистка

"Самое печальное в истории о Николае Феермонтовиче Тищенко то, что в других бы реалиях Коля изучал бы маршрут из трех букв. Он бы слушал вежливые советы по приобретению губозакаточной машинки от владельца отеля, основы ношение электронного браслета от правоохранителей, штудировал бы Tinder в поисках новой жены, потому что людям с совестью не норм гулянка во времена чумы, был сослан не в Прикарпатье спасать бюллетени Вирастюка, а куда-то прочь из партии. Но не здесь. Потому что главный успех в этой стране - показать, как ты умеешь обойти установленные правила".

Владимир Петров, медиа-продюсер

"Владимир Александрович, у вас, как я слышал, проблемы с собакой? Говорят, что ваш бультерьер Тищенко ("Я - бультерьер президента", - комментировал Тищенко то, что возглавил закарпатскую ячейку партии "СН". - Gazeta.ua) настолько тупой, что ни с первого, ни со второго, ни с пятого раза не понимает, что локдаун один для всех.

У меня всю жизнь собаки, господин президент, поэтому как собаковод собаководу рекомендую снять с ноги тапок, в прямом смысле с ноги тапок, и в прямом смысле дать этим тапком по тупой собачьей морде Николая"

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Виталий Шабунин, председатель Центра противодействия коррупции

"Знаете, почему Коля Тищенко в носу имел наше возмущение его гулянкой в карантин? Потому что знает, что кум, Ермак, отмажет его перед президентом. Зеленский в который раз послушает Ермака, а не здравый смысл, или элементарные нормы электорального приличия.

Отмазал же Ермак своего Татарова, которому подозрение в коррупционном преступлении вручили? Отмазал. Так и кума своего Тищенко перед Зеленским отмажет.

И знаете, кто ответственен за эту ситуацию? Мы - украинцы. Потому что это мы приемлем, что наше возмущение в носу имеет даже не Зеленский - а быкующий Тищенко".

Сергей Руденко, публицист

"Вы же помните, друзья, как год назад Тищенко и его ресторан имели всех в носу. Весь бизнес тогда страдал от карантина и только Колин "Велюр" работал как часы. Зеленский должен был даже проводить беседу со своим дружбаном и объяснять Коле - в этой стране закон один для всех.

Однако Тищенко этот урок не усвоил. Во время очередного локдауна он закатил вечеринку в честь своей жены в отеле, которым руководит жена Александра Скичко.

Коли наплевать на Зеленского. Ему по барабану на общественное мнение. Он всех имел в виду. Кум Андрея Ермака чувствует настоящим хозяином жизни. Где закон - это он".

В апреле прошлого года журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжал работать ресторан "Велюр", который принадлежит Николаю Тищенко. Среди гостей ресторана: нардеп Антон Яценко, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Павел Куфтырев, нардеп от "Слуги народа" и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов, менеджер ахметовского "Метинвеста" Виталий Кысиль.