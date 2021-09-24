Коломойскому разрешили продать здание в Техасе для выплаты долгов

Министерство юстиции обвинило Коломойского, что он приобрел недвижимость в США за средства, выведенные из "Приватбанка". Фото: Reuters

США разрешили олигарху Игорю Коломойскому продать здание в Техасе для выплаты долгов.

Недвижимость ранее заморозили в деле об отмывании средств. 22 сентября федеральная окружная судья США Марсия Кук удовлетворила ходатайство Министерства юстиции и позволила компании Коломойского продать здание в Далласе, сообщает "Радіо свобода".

В этом здании когда-то располагалась компания Electronic Data Systems, основанная бывшим кандидатом в президенты США Россом Перо. Компания по недвижимости Centurion American согласилась выкупить здание за $23,3 млн. Ожидается, что продажа завершится 27 сентября.

С этим зданием связано более $425 тыс. долга налога на недвижимость, пени и выплат в пользу местной общины.

После выплаты долгов и налогов остальную прибыль от продажи поместят на банковский счет. Ею до конца судебного разбирательства будет руководить американское правительство.

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"Суд считает, что промежуточная продажа имущества необходима и уместна для сохранения стоимости имущества до окончания производства по делу о наложении ареста", - говорится в решении Кук.

14 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия встретился с Коломойским в вип-ложе НСК "Олимпийский". 5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и семье запретили въезд в страну. Американские правоохранительные органы подозревают Коломойского и Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в США за средства, выведенные из Приватбанка. Делом занимается ФБР. Стоимость недвижимости министерство юстиции США оценивает более чем в $60 млн. Подали иски для конфискации. Коломойский живет в Днепре и не может выехать за пределы Украины, заявляв мэр города Борис Филатов.