Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов

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Действующая украинская власть является гарантом личной безопасности олигарха Игоря Коломойского. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал Юрий Николов, соучредитель издания "Наши деньги".

"Изменений в статусе Коломойского не предвидится. Действующая власть - гарант его личной безопасности. Главная уголовная угроза олигарху происходит из США, по расследованию ФБР (о покупке 13 сталелеварних заводов в городах от Огайо до Техаса в 2006-2016 годах за деньги, которые были незаконно выведены из Приватбанка. - Gazeta.ua). Поскольку в Украине нет договора об экстрадиции в Америку, мы вправе не выдавать своего гражданина. Коломойский неспроста нашел здесь убежище 2019-го, как только Зеленский стал президентом. Оставил Израиль, Швейцарию, понимая, что те страны не гарантируют ему такой безопасности", - отметил Николов.

По его словам, за эти два года только и слышим о новых схемах и сделках одного из самых богатых украинцев.

"Коломойский везде втыкает свой нос, имея высокое покровительство. Почти сразу после президентских выборов его фигура появилась в Центрэнерго. С фактическим силовым входом менеджеров. Через полтора года мы узнаем, что Игорь Валерьевич наладил схему поставок белорусского угля на Центрэнерго. Причем банально "кинул" белорусских поставщиков на сотни миллионов. И не платил поставщикам украинского угля. Себе же забирал средства с Центрэнерго", - добавил он.

По его словам, так же Коломойский появился в Энергоатоме.

"Видели уголовное производство Национального антикоррупционного бюро. За тот год государственная компания со значительной скидкой продала группе Коломойского электроэнергии - полугодовая выработка госкомпании. И главное: Игорь Коломойский не испытал никаких проблем с Укрнефтью, жемчужиной в его олигархической короне. Напротив, во времена Зеленского уголовное производство НАБУ, расследование Антимонопольного комитета магическим образом прогребаются, проигрывают в судах. Ломают правила, чтобы олигарх не получил ущерба. Более того, ломают не только юридические правила. Есть впечатление, что Украина последние годы делает ментальный разворот с Запада на Восток, чтобы в общественном сознании закрепилось утверждение: Запад - зло, его "прихоти" относительно наших олигархов мы не должны выполнять. "Техас должны грабить только техасцы". Это самое страшное ", - отметил Николов.