Коломойский пригрозил Порошенко

Коломойский посоветовал Порошенко готовиться к судам. Фото: УНІАН

Олигарх Игорь Коломойский посоветовал пятому президенту Петру Порошенко быть осторожнее в высказываниях, касающихся близкому к олигарху телеканалу "1+1" и его самого.

Об этом он заявил "Українська правда"

"Петру Алексеевичу нужно очень осторожно высказываться в адрес "1+1" и желательно Коломойского, потому что мы с ним начнем разбирать все его героическое прошлое за 5 лет.

В конце 2014 году или где-то в начале 2015 состоялся конкурс по продаже 25% акций "Винницаоблэнерго", которые еще тогда находились в фонде госимущества. Когда одна из наших компаний участвовала (в конкурсе - ред.), торговалась. То Порошенко лично мне возмущался, что "нафига ты пошел на этот конкурс поднял мне цену" и тому подобное.

Лично признался, что это его акции. И что из-за того, что пошла какая-то компания, связанная со мной, он возмущался, потому что пришлось сделать лишних два-три шага и больше заплатить.

Был крайне этим недоволен, это уже в качестве президента", - заявил Коломойский.

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Также олигарх рассказал, что в 2013-2014 гг. Порошенко, еще до того, как стал президентом, занял Константину Григоришину $50 млн. А взамен взял под залог акции "Винницаоблэнерго". Средства Григоришин якобы получил от Порошенко через оффшоры.

Коломойский заявил, что Григоришин с Порошенко до сих пор не рассчитался и кому сейчас принадлежат акции "Винницаоблэнерго" у олигарха не знают: "то ли Григоришину срок погашения задолженности продолжили, то ли Порошенко уже перешли в собственность".

Коломойский посоветовал Порошенко готовиться к гражданским судебным процессам, которые его ожидают.

Ранее Петр Порошенко призвал "Квартал-95" извиниться перед экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой и хором им.Веревки.