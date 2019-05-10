Коломойский поддержал Зеленского относительно главы НБУ

Яков Смолий возглавляет НБУ с марта 2018-го. Фото: bank.gov.ua

Бизнесмен Игорь Коломойский выступил за то, чтобы Яков Смолий остался на посту председателя Национального банка Украины.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"А почему нет? Пусть остается. Рожкову пусть выгонит", - сказал Коломойский.

Он отметил, что увольнение замглавы НБУ Екатерины Рожковой - не принципиальный вопрос.

"Она просто себя запятнала - "Платинум Банк". Так что при чем здесь я? Ее надо было посадить еще до национализации Приватбанка", - отметил бизнесмен.

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15 марта 2018-го Верховная Рада Украины назначила на должность главы Нацбанка Якова Смолия. До того НБУ возглавляла Валерия Гонтарева. Член предвыборной "Зекоманды" Айварас Абромавичюс до выборов заявлял агентству Reuters, что в случае победы Зеленский "сохранит независимость центрального банка и оставит председателем Якова Смолия".