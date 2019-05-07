Коломойский объяснил затягивание с возвращением в Украину

Коломойский в последний раз был в Украине летом 2017 года.Фото: Антикор

Игорь Коломойский обещает вернуться в Украину после официального вступления Владимира Зеленского на пост президента.

Об этом он сказал во второй части интервью Bihus.Info.

"Надо подавать пример и самому возвращаться. Жду официального обьявления [результатов выборов] - символа жду. Потому что скажут потом: ты вернулся при Порошенко, а не при Зеленском. Не хочу Порошенко статистику улучшать... Хочу, чтобы счет на табло поменялся и записали мое возвращение Зеленскому", - сказал Коломойский.

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Владимир Зеленский победил на выборах и станет шестым президентом Украины. До 3 июня должна состояться его инаугурация. Победитель выборов предлагает провести ее 19 мая - в День памяти жертв политических репрессий. Тогда он сможет распустить Верховную Раду, согласно закону, имеет право сделать это до 27 мая.