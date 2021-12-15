Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская

Агия Загребельская: "Любимым олигархом Зеленского будет Коломойский, пока не встанет выбор: теряет его или все остальное". Фото: Тарас Подолян

Деолигархизация в Украине происходит только на телеэкранах. В реальности власти не принимают меры для борьбы с монополиями. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказала юрист, основательница общественного проекта "Лига антитраста" Агия Загребельская.

"Деолигархизация имеет несколько целей. Одна – понравиться избирателю. Вторая – борьба олигархов внутри между собой. Те всегда любили игру: кто сегодня является любимым олигархом президента? Между Коломойским и Ахметовым идет сейчас такая борьба. Зеленский использует в своей "войне" с олигархами инструменты, которые не влияют на Игоря Валерьевича: Закон об олигархах ни к чему не приведет. Не видим больших потерь по деньгам. По разрекламированному закону 5600 с 2023 года Ахметов будет платить ренту за руду еще ниже, чем сейчас. ", по прогнозам Минфина. Там, где олигархи зарабатывают больше всего, нет никаких движений государства", - отметила она.

Любимым олигархом Зеленского будет Игорь Коломойский, пока не встанет выбор: теряет его или все остальное, считает юрист.

"Их много связывает. Эксбизнеспартнер, был бюджетообразующим клиентом "95 квартала". Принял большое участие в том, чтобы Зеленского избрали президентом. Его люди сегодня окружают главу государства, являются близкими. Тот же Тимур Миндич (совладелец "Студии Квартал 95". – Gazeta.ua)", - говорит.

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По ее словам, дела у Коломойского идут хорошо.

"Сейчас пытается из государства забрать 9 млрд кубов газа или $9 млрд. Идет судебный процесс. Еще при Ющенко и Януковиче Нафтогаз отбирал у Укрнафты дешевый газ и поставлял населению. Тогда же Коломойский отбирал у Укрнафты газ на свои заводы. И через столько лет наш суд проснулся и решил, что нужно что-то сделать с этими 9 миллиардами кубометров газа. Вот Коломойский и требует, чтобы ему вернули или газом, или деньгами", - добавила юрист.

На прессмарафоне 26 ноября Владимир Зеленский заявил, что государству нужно поделить активы с Коломойским, потому что если проигрываем в суде, то нет таких денег отдавать, напоминает Загребельская:

"Президент говорит, что нужно разводиться там, где являются партнерами - в Укрнефти, Укртатнфате. Олигарх предлагает такую модель: государство забирает самые дешевые газовые активы, которые на грани экологической катастрофы, а он - все самые дорогие и прибыльные нефтяные", - добавила Загребельская.

5 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Первые заседания Совета национальной безопасности и обороны, на которых будут определены олигархи, могут состояться в мае следующего года.