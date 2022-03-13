"Колаборантов ожидает смерть" - рискнет ли Кремль поставить оккупационную администрацию в Киеве

У России нет возможностей назначить оккупационную администрацию, какие бы слухи ни ходили, отмечает политтехнолог Сергей Гайдай. Фото: "Апостроф"

Россия не может рассчитывать на коллаборантов или оккупационную администрацию в Украине. Потому что их будет ожидать тотальное партизанское сопротивление и смерть. Об этом Gazeta.ua рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.

"В России нет ни одного кандидата, которого она могла бы выставить. Потому что его ждет смерть. Его убьют тем или иным образом. Большинство людей, даже те, кто был русским коллаборантом, как Евгений Мураев, это понимают. Он как Янукович – шансов здесь нет", – говорит Гайдай.

У России нет возможностей назначить оккупационную администрацию, какие бы слухи ни ходили, отмечает политтехнолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт

"У РФ есть только один выбор – или она сломает нашу государственность и полностью оккупирует – тогда получит тотальное партизанское сопротивление и противостояние с цивилизованным миром. Или она проиграет. Кого может поставить – это все из разряда юмора", – одолевает Гайдай.

Министерство иностранных дел Великобритании сообщало, что в качестве потенциального кандидата руководителя оккупационного режима в Украине Кремль рассматривает Мураева. Евгений Мураев – депутат Харьковского областного совета двух созывов, народный депутат Украины VII и VIII созывов (от Партии регионов). Владелец заблокированного пророссийского телеканала НАШ. Бывший глава политсовета ОПЗЖ.