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вторник, 11 февраля 2020 14:44

Кого могут уволить после Богдана

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Кого могут уволить после Богдана
Политики Офиса президента до сих пор не было, говорит эксперт. Фото: УНН

С назначением Андрея Ермака руководителем Офиса президента должность может потерять пресс-секретарь Юлия Мендель.

Об этом Gazeta.ua сказал политический обозреватель Леонид Швец.

"Богдан был для Зеленского был неким проводником, показал политику изнутри. Там он, как рыба в воде. Провел для президета "курс молодого бойца".

С другой стороны, он одиночка. "Решала", который всегда имеет какой-то свой интерес. Во вселенной Богдана Богдан на первом месте. Но так не может быть во вселенной Зеленского.

Пришло время, когда должен был отпасть, как первая ступень ракеты, которая разогнала Зеленского. Поводов было много - поведение, манера общения. Богдан перессорился почти со всеми. Для должности руководителя ОП такие вещи недопустимы - бросают тень на президента.

Эксруководитель Офиса, будучи в должности, пытался решить еще и свои личные дела. В частности по руководству Киевом и сферами влияния. А Ермак ему не дал этого сделать.

Вряд ли через Богдана происходило влияние Коломойского. Конечно, если в его схемах, комбинациях, находилось место Игорю Валерьевичу, то он мог уделить внимание его интересам. Но чтобы уже откровенно проталкивать - сомнительно.

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Ермак, в отличие от Богдана, человек на орбите Зеленского, не отдельный игрок - чисто его функция, системный. Теперь должна появиться политика Офиса президента, раньше ее не было. Каждый занимался своим делом. Была позиция Кирилла Тимошенко, того же Богдана, Ермака. Другой вопрос: какой она будет? Пока не понятно. Но, кажется, с пресс-секретарем Юлией Мендель таки расстанутся.

Вряд ли произойдут какие-то изменения в политике касательно России. Ермак не является агентом влияния Кремля. Вместе с Зеленским играет за Украину.

Как и Зеленский он "self-made man". Оба сделали сами себя. Все. За ними никого нет, кроме самих. Более того, Зеленский сейчас подчеркнуто демонстрирует - никакого Коломойского. Собирает вокруг себя людей чуть выше среднего бизнеса", - говорит Леонид Швец.

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. Соответствующий указ издал 11 февраля.

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11
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