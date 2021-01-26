Кого бы выбрали украинцы президентом - свежие рейтинги

Зеленский получил бы меньше 20% голосов, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Фото: pixabay

19,8% людей в Украине готовы поддержать на выборах действующего президента Владимира Зеленского, если бы пришлось выбирать сейчас.

За Петра Порошенко готовы проголосовать 15,7% украинцев, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко отдали бы свои голоса 11,8%, за сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 11%.

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Опрос проводился 22 января. Опросили 1005 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.

Президент Владимир Зеленский проиграет на выборах тому, для кого он будет выступать в роли старого лица старой политики. Об этом сказал Юрий Андрухович.