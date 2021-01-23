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суббота, 23 января 2021 19:48

Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский

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Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский
Это должен быть человек из молодого поколения, говорит Андрухович. Фото: shpalta.media

Президент Владимир Зеленский проиграет на выборах тому, для кого он будет выступать в роли старого лица старой политики. Об этом сказал Юрий Андрухович.

Писатель в интервью НВ рассказал, каким он видит следующего президента.

Андрухович не считает, что сейчас среди политиков есть такой, котого он хотел бы видеть президентом Украины, "но это вопрос времени". Писатель отметил, что у него есть "свои фавориты", но не стал их называть.

"Я думаю, это должен быть человек моложе Владимира Зеленского. Из поколения, которое уже значительную часть жизни прожило после распада СССР и смотрит в будущее чаще, чем в прошлое. Зеленский проиграет тому, для кого он будет выступать в роли старого лица старой политики", - сказал писатель.

Андрухович добавил, что "не хотелось бы сбрасывать со счетов Петра Порошенко", но, по его мнению, "антирейтинг вряд ли пустит его дальше за то, что он уже имеет".

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Украинцы избрали президентом Владимира Зеленского на выборах 21 апреля 2019 года. Во 2-м туре выборов за него проголосовали 73,22% избирателей. Перед этим в 1-м его поддержали 30,24%.

По данным социологической группы "Рейтинг", в январе за Зеленского готовы были проголосовать 26,2% опрошенных.

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