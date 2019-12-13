Когда состоится следующая "нормандская встреча"

Встреча состоится весной. Фото: Reuters

Следующая встреча нормандской четверки должна состоятся в апреле 2020 года.

"Надеюсь, что в апреле, не обязательно 9 апреля - ровно четыре месяца, но мы готовимся на апрель", - сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Интерфакс-Украина.

Для Украины важно, что российская сторона согласилась на следующую встречу. Ее временные рамки определили благодаря Германии и Франции.

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"Для того, чтобы мы не просто встретились, а пропустили некоторые ненужные для нас моменты, и вышли на следующие реальные решения, нам необходимо сделать определенную домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договоренностей, и это четыре закона, о которых говорил президент. Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса, - эти все вопросы должны быть решены", - сказал глава МИД

Списки на обмен по формуле "всех установленных на всех установленных" обсудят на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Право на власть".