Когда отменят военный призыв: власти назвали сроки

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал и реформу военкоматов. Фото: armyinform

С 2023-м в Украине могут отменить обязательный военный призыв.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью изданию "Украинские новости".

"С принятием законопроекта о национальном сопротивлении в целом постепенно это (отмена призыва. - Gazeta.ua) все будет воплощаться. Базовые изменения - это вопрос нескольких лет. Может, в следующем году какие-то вещи мы успеем сделать. К концу каденции должны успеть в целом. Это возможно уже с 2023 года", - сказал Корниенко.

Глава СН анонсировал и реформу военкоматов.

"Эти все реформы ожидаются, так как они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно", - заявил Корниенко.

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16 июля Верховная Рада приняла два закона - об увеличении численности Вооруженных сил Украины и основах национального сопротивления. Оба документа подавал президент Владимир Зеленский, как неотложные. ВСУ увеличивают на 11 тыс. человек - до 261 тыс., из которых 215 тыс. будут военнослужащими. По второму закону в Украине сформируют Силы территориальной обороны.