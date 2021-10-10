Клоны искажают выборы - ЦИК призвали к борьбе

ЦИК утвердила новые правила оформления избирательных бюллетеней. Теперь каждый кандидат получит свой порядковый номер, который не может измениться. Фото: chesno.org

Центральная избирательная комиссия должна разработать системную политику борьбы с кандидатами- клонами.

Об этом сообщает движение "Чесно"

Клоны - технология, которая искажает результаты выборов. Так, на парламентских выборах 2019 года два кандидата-клона собрали рекордные в истории Украины показатели.

Клон Александра Горобца, кандидата от "Слуги народа" (Киевская область, 95 округ), забрал почти 5 500 голосов, а клон Игоря Васильковского, кандидата от той же партии (Одесская область, 139 округ), забрал более 7% голосов.

Тогда клонами пытались массово забрать голоса у кандидатов от рейтинговой "СН".

Теперь, когда рейтинги не позволяют победить кандидатам от "Слуги народа" безапелляционно, у конкурентов в округах начинают появляться клоны.

Первое такое проявление было этой весной в Ивано-Франковской обл. Тогда у Александра Шевченко появились клоны, которые забрали почти 500 голосов. Это, вместе с пропавшими бюллетенями, могло принести техническую победу действующему нардепу "Слуге народа" Василию Вирастюку.

Если у Вирастюка не было клонов, то сейчас на округах Херсонщины и Черкащины, ситуация изменилась. Клоны есть и в "СН", и в их оппонентов.

Так, в 184 округе, где в 2019 году выиграл Игорь Колыхаев, происходят промежуточные выборы в Верховную Раду. Колыхаев стал мэром Херсона и сейчас здесь баллотируется его коллега из партии "Нам здесь жить" Геннадий Николаевич Лагута. Ему противопоставили двух клонов, один из которых числится руководителем проектов ОО "ГИ "Нам здесь жить". Это может еще больше запутать избирателей.

У кандидата от "СН", председателя ОГА Сергея Козыря на этом же округе тоже есть свой клон - кочегар из Кировоградской области.

На 197 округе у двух кандидатов тоже были клоны.

29 сентября зарегистрировали первого клона для кандидата "Слуги народа" Виталия Войцеховского. Он - Золотоношский городской председатель. А клон - полный тезка. Мужчина сменил имя и фамилию за шесть дней до регистрации. 6 октября суд отменил смену имени этого кандидата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фирма заместителя руководителя ОП заработала 1,2 млн на вояжах Зеленского перед местными выборами

Но больше всего не повезло кандидату Владиславу Голубу. Один из двух клонов - его полный тезка. И все три Голуба - самовыдвиженцы, то есть избиратель не сможет идентифицировать кандидата даже по партии.

Все клоны-самовыдвиженцы обычно подают документы в последние дни регистрации, чтобы их было труднее разыскать до выборов и они не снялись. Это делают также, чтобы штаб оппонента не успел "поблагодарить" в ответ клоном.

6 октября на заседании ЦИК обсуждали изменение формы бюллетеня и введение нумерации, чтобы дать возможность настоящим кандидатам коммуницировать свой номер для избирателей. Решение поддержали почти единогласно.

Избирательные правила, как и форму бюллетеня, стоит обсуждать до старта избирательного процесса. Иначе это - изменение правил игры во время самой игры, пишет координатор "Чесно" Вита Думанская.

Выборы на двух округах состоятся 31 октября.

Борьба с клонами будет актуальной на выборах президента и на выборах мэров.

Поэтому порядковые номера, фотографии кандидатов, маркировка предварительной фамилии кандидата, если он ее недавно сменил, чтобы стать клоном - те инструменты, которые могут помочь избирателю не ошибиться и не отдать голоса по ошибке, сообщают в "Чесно".

30 марта Верховная Рада лишила депутатских полномочий "слугу народа" Александра Скичко. В апреле ЦВК назначила на 31 октября промежуточные выборы в округах №184 в Херсонской и №197 Черкасской областях. В декабре прошлого года в парламент подавали правительственный законопроект для борьбы с двойниками на выборах.