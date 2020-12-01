Кабмин пытается разобраться с двойниками на выборах

Совет рассматривает законопроект против двойников на выборах. Фото: pexels.com

В Верховную Раду подали законопроект Кабмина о внесении изменений в Избирательный кодекс для борьбы с двойниками на выборах.

В Раде его зарегистрировали 30 ноября. По состоянию на 1 декабря он находится на рассмотрении в комитете, свидетельствуют данные на официальном портале Верховной Рады.

Согласно документу, Кабмин рекомендует внести ряд изменений. Если кандидат в течение 6 месяцев до выборов сменил фамилию, имя или отчество, то это будет отражено в бюллетени для голосования.

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ЦИК и территориальные избиркомы должны будут информировать население о двойниках с помощью информационных плакатов и буклетов на участках и публиковать на сайте ЦИК.

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров, которые прошли 22 ноября. На сайте ЦИК опубликовали данные только по 8 городах, подсчет в 3 продолжается.