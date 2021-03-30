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вторник, 30 марта 2021 19:29

Скичко и Колихаев сложили мандат

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Скичко и Колихаев сложили мандат
Два нардепа составили мандат. Фото: Facebook

Верховная Рада лишила депутатских полномочий "Слугу народа" Александра Скичко и представителя группы "За будущее" Игоря Колихаева.

Парламент также назначил на 31 октября 2021 выборы городского головы Харькова - вместо умершего Геннадия Кернеса. За это решение проголосовали 249 депутатов.

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Стоит отметить, что Скичко сложил мандат, поскольку еще 29 января президент Владимир Зеленский назначил его главой Черкасской облгосадминистрации.

Колихаев тоже ушел из Совета по собственному желанию, так как 15 ноября 2020 года его избрали мэром Херсона.

https://gazeta.ua/articles/politics/_nabu-vidkriye-spravu-proti-skichka/1021679

29 января 2021 года Александра Скичко назначили на должность председателя Черкасской облгосадминистрации. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Скичко вошел в список топ-100 перспективных политиков в 2021-м.

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Дата
30
марта

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