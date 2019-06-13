Климкин призвал СНБО обсудить основные позиции Минских соглашений

Климкин предложил СНБО обсудить ключевые позиции Украины в Минских соглашениях. Фото: LIGA.net

Ключевые позиции Украины относительно ситуации с выполнением Минских соглашений стоит сформулировать на специальном заседании СНБО и сообщить обществу. Это позволит избежать негативного резонанса.

"На самом деле перед первым заседанием Минской платформы было бы очень классно провести заседание СНБО. У нас погибло несколько шахтеров. Мы сделали это поводом для заседания по энергетическим вопросам. Это правильно. Но у нас погибло много ребят на Донбассе. Я считаю, что это однозначно повод для того, чтобы сейчас было заседание СНБО", - сказал в интервью ТСН министр иностранных дел Павел Климкин.

В этом контексте сообщил, что передал в Администрацию президента письмо с предложениями МИД относительно реакции на выдачу Россией паспортов на оккупированных территориях.

"Там есть решения, которые нужно принять именно сейчас. Поэтому очень важно провести это заседание СНБО и обозначить ключевые позиции того, что делать дальше. Опять-таки это нужно воплотить ближайшей перспективой", - считает Климкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Делегация СНБО вместе с Данилюком посетили Донбасс

Он заметил, что вокруг этого Минского заседания существует очень много мифологии, в частности "относительно блокады, кто предлагал блокаду, кто предлагал стрелять в ответ".

"Я разговаривал об этом с Кучмой, сейчас этой мифологии вроде бы не, но, я считаю, это только будоражит и так эмоционально заряженное общество. Поэтому нужны реальная дискуссия, заседание СНБО с привлечением всех и формирование позиции. Она должна быть публичной. Так в нас будет поддержка всего общества, чтобы ее продвигать".

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны.

Согласно указу от 31 мая, возглавляет СНБО президент, секретарь - Александр Данилюк. В состав СНБО также ввели: первого заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, главу Администрации президента Андрея Богдана, заместителей главы АП Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку, министра финансов Оксану Маркарову, начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.