Зеленский очистил СНБО от людей Порошенко

СНБО возглавил президент Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны.

Указом от 31 мая, возглавляет СНБО президент, секретарь - Александр Данилюк.

В состав СНБО также ввели: первого заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, главу Администрации президента Андрея Богдана, заместителей главы АП Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку, министра финансов Оксану Маркарову, начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

Зеленский вывел из состава СНБО экс-главу АП Игоря Райнина, экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-начальника Генштаба Виктора Муженко и министра информационной политики Юрия Стеця.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров призвал уйти в отставку.