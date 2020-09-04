Климкин назвал следующую цель Путина по Донбассу

Климкин пояснил план Путина по Донбассу. Фото: Politeka

Экс-глава МИД Павел Климкин считает, что президент РФ на переговорах по Донбассу пытается затянуть время до выборов президента США.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"На "минской площадке" точно не договорятся, я это не назвал бы дипломатией. Сейчас самая простая тактика - как-то пропетлять до американских выборов. Понятно, что Путин будет договариваться с новой американской администрацией на фоне Навального, это будет непросто. Все рычаги - в руках американцев и Евросоюза, от санкционных до политических".

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Также Климкин прокомментировал заявление представителя Украины в ТКГ Витольда Фокина про особый статус для Донбасса и амнистии.

"Для меня нет никаких особых статусов. Это политический маразм, аморальный. И с амнистией - тоже аморально".

Витольд Фокин заявил, что нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы и решить вопрос особого статуса Донбасса. В ВР раскритиковали предложение представителя ТКГ.