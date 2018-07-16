Кличко снова пойдет в мэры

Виталий Кличко будет баллотироваться в мэры Киева снова. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко будет снова баллотироваться на выборах городского головы в 2020 году.

Об этом он заявил в интервью "Новое время"

"Я на этой должности нахожусь четыре года. Сделано уже много, а главное - толчок. Прошедшие годы были сложными. Но уже сейчас я могу сказать, что буду баллотироваться, потому что планы, озвученные мной, хочу довести до конца", - сказал он.

Кличко рассказал о том, какой видит украинскую столицу через десять лет. К этому сроку в городе "однозначно будет метро на Троещину, однозначно будет достроен Подольско-Воскресенский мост и историческая часть города, привлекательная и комфортная".

"Через десять лет Киев станет европейской столицей и по качеству дорог, и по качеству медицинского сервиса", - добавил он.

Город "должен сохранить самое главное - парки и скверы, иметь статус зеленого города, города-парка", сказал Кличко.

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Виталий Кличко работает мэром Киева с июня 2014 года. За него проголосовали 56,7% избирателей.